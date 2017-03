Cụ thể, trang web của hãng bảo mật Kaspersky phiên bản tại Costarica (kaspersky.co.cr) đã bị nhóm hacker ngươi Algieria với tên gọi Over-X, indoushka và Saousha tấn công. Nhóm hacker không nói rõ lý do tại sao tấn công vào trang web này, tuy nhiên có vẻ như chúng chỉ muốn cho thấy rằng ngay cả công ty bảo mật danh tiếng cũng có những điểm yếu về bảo mật.





Đến chiều ngày 2/12/2011, trang web kaspersky.co.cr vẫn chưa thể truy cập được.

Thông điệp hacker để lại trên trang web của Kaspersky

Trong khi đó, gần như cùng thời điểm trang web của hãng bảo mật NOD32 phiên bản Ukraina (nod32.in.ua) cũng bị tấn công bởi 2 nhóm hacker KhantastiC haX0r và Shadow008. 2 nhóm hacker này còn để lại thông điệp thách thức trên trang web của NOD32:





“Xin chào NOD32. Bảo mật của các người ở đâu? Các người đã bị hack? Ồ, đúng vậy. Các người lại bị hack thêm một lần nữa. Mỗi ngày, một người sẽ bị hack, và hôm nay là ngày của các người. Tuy nhiên, có thể như vậy vẫn chưa là chưa xong…”





Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, NOD32 đã khắc phục xong lỗi trên và trang web đã trở lại hoạt động bình thường.





2 nhóm hacker KhantastiC haX0r và Shadow008 đang nổi lên là những nhóm chuyên đi phá hoại các trang web trong thời gian gần đây, chủ yếu là các trang web của Ấn Độ và Bangladesh, mà mục tiêu yêu thích của bộ đôi này chủ yêu là các trang web chính phủ.





Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên các trang web của các hãng bảo mật không tự bảo vệ được chính tranh chủ của mình.





Trước đó, vào hồi tháng 9 vừa qua, trang web của hãng bảo mật Panda Security (phiên bản tại Pakistan) cũng đã bị hacker tấn công và xâm nhập. Chỉ sau đó 2 ngày, trang web của hãng bảo mật ArcaBit, nổi tiếng với phần mềm ArcaVit Antivirus cũng bị hacker “ghé thăm”. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên trang web của Kaspersky trở thành mục tiêu “bắn hạ” của hacker.

Thông điệp hacker để lại sau khi xâm nhập vào trang web của Panda Security

Những điều này càng khiến cho giới công nghệ cảm thấy lo lắng hơn về sự an toàn thông tin, khi có vẻ như hacker luôn “đi trước một bước” so với các chuyên gia bảo mật trong cuộc chiến về an toàn thông tin.





Theo T.Thủy (Dân trí / Softpedia)