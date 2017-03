Chưa từng có trong lịch sử

Thông điệp bằng đủ mọi thứ tiếng đã được post lên các diễn đàn tưởng nhớ Jackson. Bạn có thể bắt gặp chúng trên mạng xã hội ảo Facebook, Myspace, dịch vụ tiểu blog Twitter cùng nhiều địa chỉ online quen thuộc khác. Video và thông tin về buổi lễ được chia sẻ liên tục, trong một lễ chia tay toàn cầu và mang tính tương tác chưa từng có trong lịch sử.

Những hồi ức về Jackson được post cao như núi trên trang web chính thức mà Sony Music dành riêng cho ông vua nhạc Pop.

"Hãy yên nghỉ thanh thản, Michael. Anh là chuyên gia phá vỡ kỷ lục, một người hùng, một nhà biểu diễn thiên tài mà thế giới sẽ không bao giờ có được lần hai", một người dùng có tên James Cleave tuyên bố.

"Khi còn nhỏ, tôi đã từng lắc lư nhảy theo giai điệu của album "Bad" mà bố mẹ tôi mua về nghe. Tất cả mọi người đều biết tôi là một trong những fan hâm mộ anh cuồng nhiệt nhất trên đảo Cyprus".

Một bài post khác từ Swee Kim lại nhớ lại lần đầu được chứng kiến tận mắt Jackson trình diễn tại Brunei vào năm 1996. Khi ấy Kim mới có 10 tuổi. "Tôi luôn nhớ mãi khoảnh khắc ấy, và cũng sẽ mãi mãi nhớ tới ông. Không ai có thể thay thế vị trí của ông cả. Ông là ông vua đầu tiên và cũng là duy nhất của Pop".

Những lời bình luận, hồi ức, lời chia buồn từ người dùng Facebook xuất hiện với tần suất chóng mặt trên hộp chat được cập nhật từng giây. Hộp chat này hiện ra ngay bên cạnh cửa sổ truyền hình trực tiếp buổi lễ tưởng niệm Michael Jackson của CNN Live.

Hiện diện quốc tế

Một cuộc thống kê sơ bộ của Facebook cho biết người dùng đã gửi tới 6000 lời bình luận/phút trong khi xem tường thuật trực tuyến. "Con số 6000 này chỉ là trên CNN Live thôi đấy. Chắc chắn nếu xét cả E!Online, ABC và MTV... số lượng bình luận còn cao hơn rất, rất nhiều", giám đốc marketing Randi Zuckerberg của Facebook cho biết.

"Điều thú vị nhất là mọi người trên thế giới cùng nhau chia sẻ suy nghĩ và cảm tưởng của mình, bằng đủ mọi ngôn ngữ". Từ Thụy Sĩ, Israel, Anh, Barbados... cả thế giới đã rơi nước mắt vì Jackson. "Buổi lễ tưởng niệm Jackson đã có một sự hiện diện quốc tế sâu rộng chưa từng có trong tiền lệ".

Những lời chỉ trích hiếm hoi nhằm vào Jackson hay sự chú ý mà dư luận dành cho cái chết của ông đã nhanh chóng bị phản bác và xua đuổi. "Nếu như không có lời nào hay ho để nói, thì tốt nhất anh/chị hãy ra khỏi website này", các fan tuyên bố.

Một fan có tên Carolina Crespo đến từ Malaysia hy vọng rằng "các fan đích thực của MJ sẽ chú ý nhiều hơn đến bản thân mình, "Man in the Mirror" và thay đổi... Chúng ta có thể làm được nhiều điều nếu chúng ta chịu sửa mình theo hướng tốt đẹp hơn". (Man in the Mirror là một ca khúc hit của Jackson, với thông điệp hãy cải tạo thế giới bắt đầu từ việc cải tạo chính mình).

Tin tức về Jackson cũng là chủ đề nóng nhất trên Twitter. "Khách du lịch đứng cả lên ghế để xem", các thành viên "tweet" để tường thuật và phản ánh không khí tại Quảng trường Thời đại, New York.

Lượng truy cập vào các kênh thời sự video trực tuyến của Mỹ, châu Âu và châu Á đều tăng cao vượt mức bình thường. "Có những thời điểm gần 4 triệu người cùng xem sự kiện cùng lúc", hãng công nghệ Akamai Technologies cho biết trên Twitter.

"Cuối cùng thì tôi cũng không thể tự lừa dối mình được nữa. MJ đã đi xa và tôi không thể ngăn mình ôm mặt khóc", một người dùng Facebook có tên Ugochukwu Uchendu viết ngay khi buổi lễ tưởng niệm kết thúc.