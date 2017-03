Coccoc đặt mục tiêu chiếm 5% thị phần tìm kiếm Việt vào năm 2013 Coccoc đặt mục tiêu chiếm 5% thị phần tìm kiếm Việt vào năm 2013 Ông Nguyễn Thanh Bình, một trong ba người sáng lập của Coccoc.com khẳng định, đơn vị này bắt đầu tìm hiểu thị trường từ năm 2008, nguyên nhân những web tìm kiếm Việt khác không thành công chủ yếu liên quan đến yếu tố công nghệ như: không thể can thiệp về mặt kỹ thuật hoặc thiếu nhân lực, tài chính đề đầu tư, nghiên cứu. Vì thế, Coccoc phải mời những nhân sự cấp cao của các công ty như Yandex, Mail.ru (Nga)... hay những chuyên gia xử lý tiếng Việt hàng đầu. Sau 2 năm, Coccoc đã đầu tư khoảng 15 triệu USD để xây dựng công cụ tìm kiếm và dự kiến đầu tư thêm khoảng 100 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỷ đồng) đến năm 2017. Mục tiêu của Coccoc là đến cuối năm 2013 sẽ chiếm khoảng 5% thị phần tìm kiếm Việt. Sở dĩ Coccoc tin tưởng sẽ cạnh tranh được với Google là do suốt thời gian qua, người dùng Việt Nam không có bất kỳ sự lựa chọn công cụ tìm kiếm nào khác đủ tốt bên cạnh Google để so sánh, đối chiếu kết quả tìm được. Tuy nhiên, khi so sánh Google Việt Nam (.com.vn) với Google quốc tế (.com), Google Nga... với cùng một từ khóa, Coccoc thấy rằng kết quả tìm kiếm Google ở Việt Nam thấp nhất khi có quá nhiều "rác" mà không được xử lý, dẫn đến việc người dùng phải mở rất nhiều trang mới có thể tìm được kết quả mong muốn. Điều này chứng tỏ chính Google Việt Nam chưa hoàn toàn tốt và đây sẽ là cơ hội cho Coccoc thể hiện mình. "Thực tế, chúng tôi vẫn thường xuyên so sánh chất lượng các tập từ khóa giữa kết quả tìm kiếm của Coccoc và Google, trong đó với các từ khóa về địa điểm, doanh nghiệp thì Coccoc đang chiếm lợi thế", ông Bình nói.