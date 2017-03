Sony Playstation 3. (Nguồn: Internet)



Nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng sau vụ thất thoát tài khoản kỷ lục của hơn 100 triệu tài khoản khách hàng, Sony đã lập ra một bức tường bảo mật bằng cách yêu cầu người dùng phải thay đổi mật khẩu trước khi đăng nhập hệ thống.



Tuy nhiên, trang Nyleveia.com đã chỉ trích rằng hệ thống khởi tạo lại mật khẩu của Sony đã quá "hớ," khi chỉ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin email và ngày sinh để lấy mật khẩu mới.



Với việc thu được hàng loạt thông tin cá nhân giá trị từ khách hàng sau vụ đột nhập lịch sử, giới tin tặc có thừa khả năng đáp ứng yêu cầu mới của Sony để chiếm dụng tài khoản khách hàng thêm một lần nữa.



Dường như đã nhận ra yếu tố sơ hở của mình trong hệ thống khởi tạo mật khẩu mới, Sony lại đóng cửa phần đăng nhập ở một loạt dịch vụ gồm PlayStation.com, Qriocity, blog và forum PlayStation từ sáng 18/5.



Tuy nhiên, Sony đã không trực tiếp thừa nhận hệ thống mới của họ quá sơ hở đối với tin tặc. Hãng này đưa ra nguyên nhân là do một lỗi lập trình web dẫn đến "một URL dễ bị khai thác," do vậy Sony đã quyết định đóng cửa phần đăng nhập để khắc phục.



Tập đoàn điện tử và giải trí của Nhật Bản đã không nói rõ lỗi URL cụ thể là gì.



Hiện mạng PlayStation đang có 77 triệu thành viên, do vậy sự cố mới nhất sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng không nhỏ tới người dùng.



Rõ ràng với sự cố lần này, những lời hứa về một cơ chế đảm bảo an toàn cho người dùng của Sony lại bị đặt một dấu hỏi lớn./.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)