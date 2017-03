3G được kỳ vọng làm thay đổi bộ mặt đất nước Ấn Độ và cung cấp kết nối Internet băng rộng cho người dân.

Cuối cùng thì 3G cũng đã “về đến sông Hằng” sau vô số lần trì hoãn và trắc trở. Dù gần như cả châu Á đã khởi động hành trình tiến lên 4G nhưng người ta vẫn hy vọng 3G sẽ mở ra một trang mới cho thị trường viễn thông và hạ nhiệt cuộc chiến giá cước ở Ấn Độ.

Năm 2007, Varun Nand Chahal, một chủ doanh nghiệp trẻ ở Bangalore - “thung lũng Silicon của Ấn Độ” bỏ tiền ra mua một chiếc điện thoại có hỗ trợ 3G với dự định dùng nó để lướt web. Nhưng Chahel đã phải chờ tới 3 năm rưỡi để “giấc mơ 3G” trở thành hiện thực. Dù nhà mạng Tata Teleservices đã bắt đầu cung cấp dịch vụ 3G kể từ tháng 11/2010 nhưng phải đến cuối tháng 1/2011, Bharti Airtel, nhà mạng lớn nhất Ấn Độ mới chính thức cung cấp 3G. Cùng với đó là các nhà mạng khác như Vodafone Essar cũng đã có kế hoạch “ra 3G” vào những ngày tới đây. Có điều, chất lượng dịch vụ vẫn còn khá kém ổn định. "Đôi lúc tôi bắt được sóng 3G nhưng đôi lúc cũng chịu mất tín hiệu", Chahal, khách hàng trung thành của nhà mạng Bharti Airtel cho biết.

Dù được coi là một thị trường viễn thông lớn nhưng Ấn Độ là một trong những quốc gia cuối cùng của châu Á cung cấp dịch vụ di động băng rộng. Nhật Bản và Hàn Quốc đã có 3G từ đầu thập niên trước (năm 2001). Muộn màng như Trung Quốc hay Việt Nam cũng chỉ phải đợi đến năm 2009. Và giờ đây, khi Ấn Độ mới chập chững bước vào 3G, cả châu Á đã nô nức dọn đường lên 4G. Nguyên nhân chủ yếu của sự chậm trễ này là do cơ quan quản lý viễn thông liên tục hoãn cuộc đấu giá tần số 3G cho đến tận giữa năm ngoái. Nhưng khi đã có tần số với tổng số tiền bỏ ra lên tới 14,9 tỷ USD, các nhà mạng Ấn Độ lại gặp một trục trặc khác: Các hợp đồng mua thiết bị của họ với các hãng thiết bị Trung Quốc như Huawei và ZTE bị chính phủ tuýt còi do lo ngại về vấn đề an ninh mạng lưới và an ninh thông tin quốc gia. Phải đến 9 tháng sau, khi Huawei và ZTE đồng ý cung cấp mã nguồn để kiểm tra, các hợp đồng này mới được nối lại.

Điểm đặc biệt là khi quyết định cấp phép triển khai 3G, Ấn Độ đã chia thị trường của mình thành những vùng khác nhau và chỉ cho phép tối đa 6 nhà mạng cùng hoạt động tại mỗi vùng và không có bất cứ nhà mạng nào có được giấy phép cung cấp 3G trên toàn lãnh thổ. Điều này buộc các nhà mạng phải chìa tay, liên minh với đối thủ cạnh tranh của mình để liên thông mạng lưới dịch vụ.

Và góp phần làm hạ nhiệt cuộc chiến giá cước?

Dù còn “lục đục” nhưng hầu hết các chuyên gia viễn thông đều cho rằng 3G sẽ trở thành động lực làm thay đổi bộ mặt Ấn Độ, quốc gia hiện mới chỉ có khoảng 1% dân số được tiếp cận với mạng Internet băng rộng (số liệu của ABI Research). “Hạ tầng mạng cố định của Ấn Độ quá nghèo nàn và yếu kém nên đây sẽ là một con đường khác để tiến lên kỷ nguyên băng rộng của Ấn Độ”, Aditya Kaul, nhà phân tích của hàng nghiên cứu ABI Research ở London nói. Ngày 12/1 vừa qua, nhà mạng Vodafone Essar đã tuyên bố liên kết với ngân hàng ICICI Bank (IBN) để cung cấp dịch vụ ngân hàng di động (mobile banking). Cũng trong chính ngày hôm đó, Bharti Airtel tiết lộ một chương trình hợp tác tương tự với ngân hàng nhà nước Ấn Độ. “Chúng ta đang ở đỉnh cao của những cơ hội kết nối Internet mới”, Tổng giám đốc hãng viễn thông Bharti Airtel, ông Sanjay Kapoor nói.

Với các nhà mạng Ấn Độ, 3G sẽ là cơ hội để họ “tái khởi động và làm mới mình”. Những cuộc chiến tranh giá cước khốc liệt từ nhiều năm nay đã bào mòn gần hết lợi nhuận của họ từ các dịch vụ cơ bản như thoại và tin nhắn trên mạng 2G. Doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (ARPU) của Bharti trong năm 2010 chỉ còn 198 ru-pi/tháng (khoảng 4,3 USD) trong khi một năm trước đó ARPU vẫn ở mức 230 ru-pi/tháng. Lãnh đạo của các nhà mạng đều khẳng định họ đã được “một bài học đáng giá” từ 2G và chắc chắn sẽ không để tình trạng này tái diễn ở kỷ nguyên 3G. “Cuộc chiến 3G sẽ không nằm ở giá cước mà thay vào đó là cuộc chiến về chất lượng dịch vụ và nội dung”, Syed Safawi, chủ tịch hãng viễn thông lớn thứ 2 Ấn Độ, Reliance Communications nói.

Nhưng kể cả khi cuộc chiến giá cước không chịu hạ nhiệt thì đây vẫn là một điều tốt lành bởi với 3G và giá cước rẻ, Internet băng rộng sẽ trở nên gần gũi và bình dân hơn. “Mọi người đã rất khát Internet tốc độ cao”, G.V. Giri, nhà phân tích của hãng IIFL Securities nhận định đến khoảng năm 2014, Ấn Độ sẽ có khoảng 100 triệu người được kết nối Internet băng rộng từ mức 10 triệu của năm nay.

Theo Lê Trí (ICTnews / Bloomberg)