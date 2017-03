Lễ khởi công dự án “Tổ hợp đô thị Viễn thông-CNTT” ngày 26/3. Ảnh: PTIC

Đây là một trong những dự án nằm trong chuỗi dự án bất động sản do PTIC làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 53 triệu USD.

Tọa lạc tại phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An, tổ hợp khu đô thị Viễn thông-CNTT có tổng diện tích 99.098 m2, với các hạng mục xây dựng chính gồm: khu khách sạn du lịch cao từ 17 - 25 tầng với tổng diện tích là 8.511 m2; khu trung tâm Metro được bố trí tiếp giáp với đường ven sông Lam, ở phía bắc khu khách sạn du lịch với tổng diện tích 21.307 m2, cao từ 3 - 5 tầng; khu nhà ở chung cư được bố trí thành 2 khu với tổng diện tích là 6.714 m2, cao 17 tầng; khu nhà ở thấp tầng được bố trí xây dựng xung quanh các trụ đường chính và đường quy hoạch nội bộ với tổng diện tích 34.457 m2, nhà ở chủ yếu được chia 130 lô theo kiểu nhà biệt thự, nhà ở có vườn và nhà ở liền kề.

Ngoài ra, khu tổ hợp đô thị còn có 1.992 m2 dành cho vườn hoa cây xanh và 1.974 m2 dành cho công trình công cộng, dự kiến sẽ bố trí xây dựng trường mầm non. Dự kiến, tổ hợp khu đô thị Viễn thông-CNTT tại Nghệ An sẽ được xây dựng xong vào năm 2012.

Ông Nguyễn Duy Bắc Việt, Tổng Giám đốc PTIC, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, tổ hợp khu đô thị Viễn thông-CNTT tại Nghệ An hướng đến trở thành một tổ hợp có kiến trúc hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối với toàn khu vực. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống, làm việc của người dân và doanh nghiệp đồng thời nâng cao môi trường thương mại trên địa bàn Nghệ An.

Nhân sự kiện này, Tập đoàn VNPT đã trao tặng cho Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An 100 suất học bổng khuyến học “VNPT-Chắp cánh tài năng Việt”, mỗi suất 500.000 đồng cùng 100 thẻ bảo hiểm ‘Phúc học đường” của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), trị giá mỗi thẻ 20 triệu đồng, dành cho đối tượng là các học sinh, sinh viên nghèo tại tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Công ty PTIC cũng đã quyết định trao 50 triệu đồng tiền mặt cho đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhằm góp phần nhỏ hỗ trợ đời sống khó khăn của người dân nghèo nơi đây.

Theo MP (ICTnews)