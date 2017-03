Toàn bộ chi phí đầu tư cho khóa học này trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chương trình này là hoạt động đào tạo sinh viên mới nhất của VNG trong tháng 9-2011 nhằm mục đích tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực thiết kế viên đồ họa và web của VNG. Bốn bạn trúng tuyển được tuyển chọn từ 17 sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc và Đại học Văn Lang vào tháng 6-2011 vừa rồi. Các thí sinh phải trải qua các vòng kiểm tra trình độ chuyên môn, trình bày luận án tốt nghiệp, phỏng vấn chuyên môn cũng như hành vi và tính cách bởi các chuyên gia của VNG.

Ở giai đoạn một các bạn sinh viên sẽ được học các môn như: Kiến thức màu sắc, Kỹ thuật thiết kế in ấn, Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình do các giảng viên nội bộ thuộc bộ phận: Quản lý vận hành web và Nhân sự của VNG trực tiếp giảng dạy. Bước vào giai đoạn hai, các bạn sinh viên sẽ được giảng dạy về: Xu hướng thiết kế web mới Infographic, Kỹ thuật in ấn điện tử, cũng như cùng giảng viên thảo luận các chủ đề: Hệ thống lưới trong thiết kế, Quá trình phát triển web và xu hướng web hiện tại, Sự tiện dụng của website.

VNG hy vọng qua khóa học các bạn sinh viên sẽ yêu thích và cảm thấy gắn bó hơn với môi trường làm việc tại VNG, cũng như các sản phẩm dành cho cộng đồng trẻ đang rất được yêu thích như hiện nay như Zing News, Zing MP3 hay Zing Me.

Kết thúc chương trình,bốn tài năng trẻ này có cơ hội được tuyển dụng và hưởng mức lương ngang bằng với nhân viên chính thức. Đặc biệt hơn các bạn sẽ không phải trải qua thời gian thử việc mà được bố trí công việc ngay vào các nhóm thiết kế đồ họa và website tại bộ phận quản lý vận hành web của VNG (Web Operation).

TÂM BẢO