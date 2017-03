(PLO)- Ngày 20-12, Tập đoàn công nghệ Bkav đã tổ chức thành công cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2016.

Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức một cuộc thi an ninh mạng ở quy mô toàn cầu. Sau 24 giờ tranh tài (từ 9 giờ ngày 17 đến 9 giờ ngày 18-12), kết quả chung cuộc, Đài Loan tiếp tục giữ vững ngôi vị Quán quân, Việt Nam giành giải Nhì và Ba.



Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi, ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Tôi xin gửi lời chúc mừng tới các đội tham dự cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2016. Tôi rất phấn khởi khi cuộc thi qua các năm đều được mở rộng về phạm vi, quy mô, số lượng đội tham dự. Điều này khẳng định uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực an toàn an ninh thông tin”.





Để thu hút được số lượng lớn các đội chơi quốc tế tham dự, phải là các cuộc thi có tầm vóc, thường được tổ chức bởi các quốc gia có trình độ khoa học công nghệ hàng đầu thế giới. Do đó, việc Việt Nam có thể tổ chức một cuộc thi an ninh mạng ở quy mô toàn cầu như WhiteHat Grand Prix được đánh giá là một điều đặc biệt.

WhiteHat Grand Prix 2016 chứng kiến sự tranh tài của hơn 500 đội thi đến từ 52 quốc gia trên thế giới. Với chủ đề Khám phá Việt Nam (Discovering Vietnam), các đội có cơ hội “thưởng thức” nhiều món ăn ngon, đặc trưng cho khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam như Phở Hà Nội, Bún bò Huế, Bánh xèo… mỗi khi giải thành công một đề thi.

Cuộc thi năm nay ghi nhận nỗ lực thi đấu của các đội Việt Nam, đã có những thời điểm Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu. Trong Top 10 chung cuộc có sự góp mặt của năm đội thi Việt Nam, trong đó CLGTftMeePwn và BabyPhD xếp vị trí thứ hai và ba, giành giải thưởng lần lượt là 45 triệu đồng (tương đương 2.000 USD) và 25 triệu đồng (tương đương 1.000 USD). Giải nhất trị giá 225 triệu đồng (tương đương 10.000 USD) thuộc về đương kim vô địch Đài Loan (đội 217).

Chia sẻ về công tác tổ chức cuộc thi, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng của Bkav, ông Ngô Tuấn Anh cho biết: “Cuộc thi năm nay đã được chúng tôi chuẩn bị từ cách đây sáu tháng với sự tham gia của gần 100 chuyên gia an ninh mạng và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật trong công tác ra đề, xây dựng hệ thống thi, cơ sở hạ tầng. WhiteHat Grand Prix 2016 gồm 35 đề thi, tăng gấp rưỡi so với năm ngoái, điều này đã tạo được sự sôi động và gay cấn ngay từ khi bắt đầu đồng thời gia tăng cơ hội giải đề thành công cho các đội”.

Bắt đầu được tổ chức từ năm 2014 ở cấp quốc gia và mở rộng ra toàn cầu từ năm 2015, WhiteHat Grand Prix luôn thu hút sự tham gia của những đội chơi hàng đầu thế giới.

