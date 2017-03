Giải thưởng CIO tiêu biểu năm 2009 chính thức khởi động từ tháng 5/2009, trải qua nhiều khâu xét duyệt, Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 10 CIO tiêu biểu thuộc 2 khối: khối cơ quan Nhà nước và Tổ chức xã hội (5 người), và khối doanh nghiệp (5 người) để trao giải.

10 CIO tiêu biểu năm 2009 là các ông: Lê Văn Bích, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Long An; Lê Ngọc Đức, Giám đốc VNPT Thanh Hóa; Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc VNPT Hải Phòng; Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Trung tâm CNTT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Khammouane Xomsihapanya, Tổng giám đốc Công ty Viễn thông Lào (ETL); Bùi Vĩnh Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Văn Kiện, Giám đốc Trung tâm CNTT Ngân hàng TMCP Quân đội; Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học & Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính; Phùng Văn Ổn, Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Đức Trọng, Chánh Văn phòng kiêm Phó Ban chỉ đạo CNTT tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là lần thứ 5 Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ CEO&CIO tổ chức giải thưởng tôn vinh các CIO giữ vai trò đứng đầu về thiết kế, cải tiến qui trình nghiệp vụ và triển khai ứng dụng CNTT, đóng góp to lớn cho thành công và lớn mạnh trong doanh nghiệp, tổ chức của mình. Sau 5 năm tổ chức, giải thưởng CIO tiêu biểu đã được trao cho 44 người. Trong đó có 21 người thuộc khối doanh nghiệp, 23 người thuộc khối Nhà nước và tổ chức xã hội.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai nhấn mạnh, CNTT-TT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế xã hội cũng như việc điều hành hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức của Chính phủ. Vai trò của các giám đốc điều hành (CEO) và đặc biệt là giám đốc CNTT (CIO) là vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy ứngdụng và phát triển CNTT, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

“Thời gian qua, ngành CNTT-TT Việt Nam đã có những bước phát triển đột phá. Tuy nhiên chúng ta cần cố gắng hơn nữa để đưa CNTT-TT nước ta phát triển xứng đáng với tiềm năng to lớn của lĩnh vực này. Hiện Bộ TT&TT đã xây dựng và trình Chính phủ Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh CNTT, trong đó một trong những nội dung quan trọng của đề án là xây dựng cho được lĩnh vực công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Vì vậy, chúng ta cần có những nhà lãnh đạo CNTT có đủ đức, đủ tài để quản lý và hoạch định chiến lược cho từng doanh nghiệp, từng cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa sự phát triển của kinh tế, sự tiến bộ của xã hội, sự hòa nhập với thế giới mà trong đó CNTT đóng vai trò chủ đạo”, Thứ trưởng Trần Đức Lai nói.

Hoạt động diễn ra song hành với lễ trao giải thưởng CIO tiêu biểu là Hội nghị lãnh đạo CNTT tiêu biểu sẽ diễn ra ngày 24/9/2009. Đây là dịp để các lãnh đạo CNTT hàng đầu trong nước và quốc tế cùng qui tụ chúc mừng các CIO mới nhận giải thưởng và trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như các ý tưởng kinh doanh sáng tạo trong nghề nghiệp giúp đổi mới hoạt động kinh doanh.

Với chủ đề “CNTT: Lợi thế cạnh tranh và Vai trò của người lãnh đạo”, hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề: sử dụng công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh cho DN, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế; phát huy vai trò và tầm ảnh hưởng của CIO trong tổ chức; làm thế nào để một CIO hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện cắt giảm nhân lực, tiết kiệm chi phí.

Cùng trong chuỗi sự kiện nêu trên là Hội thảo và triển lãm thường niên “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành tài chính - Vietnam ICT in Finance 2009” (ICTF ‘09) diễn ra trong 2 ngày 23-24/9/2009 do Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Với chủ đề “Xây dựng nền tảng Dịch vụ Tài chính công Điện tử”, hội thảo tập trung trao đổi chuyên sâu 4 nội dung: thúc đẩy nghiệp vụ quản lý tài chính nhà nước theo hướng cung cấp dịch vụ công điện tử; an toàn bảo mật và xác thực thông tin cho các giao dịch tài chính điện tử; giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; tối ưu hóa hạ tầng CNTT tài chính định hướng cung cấp dịch vụ.

Bên lề hội thảo là khu vực triển lãm trưng bày các sản phẩm, giải pháp của các nhà cung cấp trong và ngoài nước nhằm giới thiệu cụ thể và chi tiết năng lực công nghệ của mình tới đông đảo khách tham dự hội thảo và khách tham quan triển lãm. Dự kiến sẽ có 1.200 lượt khách tham dự hội thảo và 2.000 khách tham quan triển lãm.