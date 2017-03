Do doanh thu dữ liệu chỉ chiếm 5-10% doanh thu toàn mạng, trong khi chi phí đầu tư mạng 3G rất lớn nên VinaPhone và MobiFone buộc phải tăng cước để tiếp tục mở rộng hạ tầng.

Cước 3G Việt Nam thuộc nhóm rẻ nhất thế giới

Tại Hội thảo dịch vụ OTT (Over The Top) trên hạ tầng băng rộng mới đây, đại diện MobiFone cho biết, giá cước 3G ở Việt Nam đang ở mức thấp nhất thế giới, thấp hơn các nước 40 - 90%. Do đó, những ứng dụng OTT nhắn tin, gọi điện miễn phí qua Internet như Viber (3,5 triệu người sử dụng ở Việt Nam và mỗi ngày có khoảng 280.000 cuộc gọi, 8,7 triệu SMS) sẽ khiến nhà mạng tổn thất hơn 1.000 tỷ đồng/năm, trong khi lượng tiền data thu về không đáng bao nhiêu vì cước dữ liệu quá rẻ.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Viettel Telecom, cước dữ liệu 3G thấp cũng là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của các nhà mạng ở Việt Nam, trong khi nhu cầu về băng thông tăng lên rất nhanh. Vì vậy, chúng ta phải cân đối lại mức giá cước dữ liệu. Như tại Mỹ, dịch vụ OTT không tác động quá nhiều đến bài toán doanh thu của các mạng di động vì cước dữ liệu của họ ở mức 10 USD/1GB. Ngoài ra, các nhà mạng cũng xóa bỏ những mức cước không giới hạn và quy định tăng dung lượng các gói ở mức 1GB nên người dùng dù chỉ sử dụng 100 Mb vẫn phải nộp mức phí 10 USD cho 1 GB dữ liệu. "Đó thực chất là quá trình cân đối lại giá cước mà các nhà mạng thế giới đang áp dụng", ông Dũng cho biết.

Trên cơ sở đó, đại diện MobiFone và Viettel Telecom kiến nghị, Bộ TT&TT nên quy định mức giá cho các gói cước dữ liệu dành riêng cho dịch vụ OTT, tránh tình trạng các doanh nghiệp lại cạnh tranh nhau và hạ mức giá quá thấp. Bộ TT&TT cần quy định mức giá sàn dữ liệu cho doanh nghiệp viễn thông thay vì để tự các đơn vị đưa ra mức giá quá rẻ, bởi đó là tiền đề để các ứng dụng phát triển không theo quy luật tự nhiên như hiện nay.

VinaPhone và MobiFone đồng loạt tăng giá gói cước 3G không giới hạn

Ngày 1/4, MobiFone và VinaPhone chính thức công bố và điều chỉnh giá cước, dung lượng sử dụng dịch vụ Mobile Internet 3G. Trong đó, gói Internet không giới hạn của VinaPhone (gói MAX) và MobiFone (gói MIU) đều tăng 10.000 đồng so với giá cũ là 40.000 đồng/tháng. Các gói cước dành cho thuê bao học sinh, sinh viên cũng tăng 15.000 đồng, lên mức 35.000 đồng. Hai nhà mạng này cho biết đã tăng thêm 100MB dung lượng miễn phí ở tốc độ tối đa 7,2Mbps (mức cũ là 500MB) cho 2 gói cước MAX và MIU, sau khi dùng hết thì băng thông vẫn chuyển về 256 Kbps như quy định trước đây. Ngoài ra, đơn vị tính cước tối thiểu cũng được điều chỉnh từ 10 KB sang đơn vị tính cước tối thiểu là 50 KB.

Như vậy, giá gói cước Internet không giới hạn của VinaPhone và MobiFone đã ngang bằng với gói MIMAX của Viettel đang áp dụng hiện nay (cước duy trì thuê bao 3G 10.000 đồng/tháng và gói dịch vụ là 40.000 đồng).

Đại diện VinaPhone phân tích, dù giá cước dữ liệu của Việt Nam thuộc diện thấp trong khu vực và thế giới nhưng số lượng thuê bao sử dụng 3G trên mạng VinaPhone chỉ chiếm 15-20% tổng số thuê bao có trên mạng và doanh thu từ dữ liệu 3G ở mức 5-10% doanh thu toàn mạng. Trong khi đó, chi phí đầu tư cho mạng 3G rất lớn nên VinaPhone quyết định tăng giá cước 10.000 - 20.000 đồng để mở rộng đầu tư và cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngày một tốt hơn.

Thời gian qua, nhà mạng này đã bổ sung thêm hơn 5.000 trạm BTS (bao gồm cả BTS 2G và BTS 3G), nâng tổng số trạm thu phát, phủ sóng trên toàn quốc lên hơn 30.000 trạm. VinaPhone cũng là đơn vị tiên phong nâng cấp hệ thống 3G lên 3,5G với tốc độ tải xuống tối đa lên tới 21,6 Mbps và tải lên là 5,76 Mbps. Với đợt điều chỉnh này, dù mức giá tăng nhưng khách hàng có thêm 100 MB miễn phí sử dụng tốc độ cao, VinaPhone hi vọng các dịch vụ tiện ích trên nền công nghệ 3G sẽ được phát triển rộng khắp tới đông đảo người sử dụng.

Cùng quan điểm, đại diện MobiFone khẳng định, việc tăng giá cước đã nằm trong dự tính của nhà mạng này từ trước đó nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

Khi được hỏi về việc VinaPhone và MobiFone tăng giá cước 3G có liên quan đến sự phát triển của các ứng dụng OTT trên mạng di động làm giảm doanh thu từ các dịch vụ cơ bản như thoại, SMS của doanh nghiệp viễn thông hay không thì đại diện 2 nhà mạng đều khẳng định đây chỉ là một trong số rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tăng giá cước và hoàn toàn không phải là lý do chính.

Một số ý kiến khác cho rằng, hành động tăng giá cước của VinaPhone và MobiFone nhằm tránh tình trạng "thiệt đơn, thiệt kép" khi vừa bị ảnh hưởng bởi dịch vụ OTT lại vừa có giá dữ liệu thấp hơn so với Viettel.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ OTT như Viber, Line hay Zalo đã liên hệ với 3 nhà mạng lớn ở Việt Nam. Nhưng các nhà mạng còn đang chờ "tín hiệu" từ phía Bộ TT&TT để đưa ra những phương án hợp tác hay có gói cước phù hợp. Sau đợt tăng giá trên, đại diện 2 nhà mạng VinaPhone và MobiFone cũng không loại trừ khả năng vẫn sẽ ra các gói cước mới được thiết kế dành riêng cho dịch vụ OTT tùy thuộc sự phát triển của thị trường.

