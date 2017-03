Nhắn tin miễn phí “chập chờn” trên mạng 3G

Thời gian gần đây, trên một số diễn đàn như Heaveniphone... đã có một số topic than phiền về hiện tượng sử dụng mạng 3G của VinaPhone hoặc MobiFone không thể gửi tin nhắn qua các ứng dụng nhắn tin miễn phí như Line và Kakao Talk và chỉ có thể dùng khi sử dụng các ứng dụng VPN (mạng riêng ảo) trong khi những ai dùng mạng của Viettel thì vẫn đang gửi tin được bình thường.

Anh Minh, hiện đang làm việc cho một công ty về truyền thông cho biết, khoảng một tuần nay, anh không thể nào gửi tin nhắn qua mạng 3G của MobiFone cho những người bạn của mình. Do nghĩ là mạng 3G chập chờn nên anh đã đợi đến lúc về đến công ty và sử dụng mạng WiFi để tiếp tục gửi tin nhắn cho bạn bè. “Nhiều người bạn của mình dùng mạng của VinaPhone và MobiFone cũng kêu ca về vấn đề này”, ông Minh cho biết thêm.

Vài ngày gần đây, các tin nhắn gửi từ ứng dụng Line qua mạng 3G MobiFone thường xuyên trong tình trạng "không thể gửi đi".

Độc giả Ngô Thị Nhã Uyên cũng đã bày tỏ sự bức xúc khi khẳng định, 5 ngày nay, Line thường xuyên không nhắn tin và không điện thoại được mặc dù sóng 3G rất mạnh.

Tối ngày 25/1, phóng viên đã thử gửi tin nhắn trên các ứng dụng nhắn tin miễn phí thông dụng nhất hiện nay như WhatsApp, Zalo, Viber, WeChat, Line, Kakao Talk trên mạng WiFi và mạng 3G của VinaPhone, MobiFone, Viettel. Kết quả cho thấy, vào lúc 18 giờ, khi gửi tin nhắn qua các ứng dụng Line và Kakao Talk đều không thể gửi đi được và thông báo lỗi trên mạng VinaPhone và MobiFone, trong khi đó các ứng dụng khác như WeChat, Viber, WhatsApp đều nhắn tin bình thường trên cả 3 mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm gần 23 giờ, các tin nhắn trên cả 5 ứng dụng đều gửi bình thường và không xảy ra bất kì sự cố nào.

Gần đây, người dùng tại Việt Nam ngày càng sử dụng nhiều hơn những phần mềm gọi điện Internet miễn phí thông qua mạng WiFi hay 3G giữa các smartphone, trong đó tiêu biểu là các phần mềm WhatsApp, Viber, Line... hay các phần mềm "made in Vietnam" như Zalo (VNG), FPT Chat (FPT)... Người dùng chỉ cần vào Appstore hay Google Play để tải phần mềm về, đăng nhập số điện thoại, máy sẽ tự động gửi mã xác thực và tìm kiếm trong danh bạ những bạn bè đã dùng ứng dụng. Từ đó, người dùng có thể dễ dàng gọi điện, nhắn tin miễn phí với nhau thông qua kết nối Internet.

Nhiều hãng smartphone cũng trang bị các phần mềm nhắn tin miễn phí nhằm tăng thêm tiện ích cho người sử dụng như BlackBerry với công cụ BlackBerry Messenger, Apple với ứng dụng Facetime đàm thoại video và iMssenger hỗ trợ nhắn tin đa phương tiện giữa các thiết bị chạy iOS với nhau (iPhone, iPad, thậm chí cả MacBook) hay gần đây nhất là Samsung với phần mềm ChatOn.

Trong năm 2012 và đầu năm 2013, các ứng dụng như WeChat, Line và Kakao Talk đã bắt đầu “xâm chiếm” thị trường người dùng Việt và quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tháng 4/2012, WeChat - ứng dụng chat, nhắn tin miễn phí qua Internet của Tencent chính thức "đổ bộ" vào Việt Nam và đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trong suốt 2-3 tháng khi đạt gần 1 triệu người dùng sử dụng với 2 phiên bản trên hệ điều hành iOS và Android. Mới đây, ngày 24/1/2013, phần mềm nhắn tin miễn phí số 1 Hàn Quốc hiện nay là Kakao Talk cũng đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Nhà mạng khẳng định không chặn Line và Kakao Talk

Đại diện MobiFone và VinaPhone đều khẳng định, 2 nhà mạng này không hề tiến hành chặn các ứng dụng nhắn tin miễn phí qua mạng Internet, trong đó có 2 ứng dụng Line và Kakao Talk. Nguyên nhân những ứng dụng này không truy cập được có thể là do lỗi phần mềm hoặc cấu hình máy. Nếu thực sự xảy ra sự cố, VinaPhone và MobiFone đều sẵn sàng hợp tác với Line và Kakao Talk để khắc phục. “Chúng tôi vẫn đang đợi chỉ thị từ Bộ TT&TT về việc có quản lý các ứng dụng nhắn tin qua Internet hay không”, đại diện MobiFone nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, theo một chuyên gia trong lĩnh vực di động, hiện một số nhà mạng đang có dự án phát triển các ứng dụng nhắn tin miễn phí qua mạng Internet tương tự như Line, WhatsApp, Kakao Tall… Do đó, không loại trừ khả năng, các nhà mạng này đã tiến hành thử nghiệm việc gây khó chịu cho người dùng bằng cách “lúc chặn lúc mở” các ứng dụng nhắn tin khác, trong đó có Kakao Talk và Line (những ứng dụng đang quảng cáo mạnh ở Việt Nam) để “dẹp đường” cho ứng dụng mà nhà mạng tự phát triển. “Còn đối với WeChat, do sớm gia nhập thị trường nên có thể đã có sự thỏa thuận “ngầm” với các nhà mạng khi họ còn chưa ý thức sự "nguy hiểm" của các phần mềm nhắn tin miễn phí qua mạng”, vị chuyên gia này phỏng đoán.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Bộ TT&TT ngày 24/12, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, dịch vụ Over the top content (OTT) giúp nhắn tin, gọi điện miễn phí qua mạng Wifi, 3G như Viber, WhatsApp đang là một nguy cơ với các doanh nghiệp viễn thông nói riêng và các ngành CNTT, truyền thông, truyền hình nói riêng. Bởi vì, những dịch vụ viễn thông cơ bản như điện thoại, nhắn tin và truyền hình đang chiếm đến 80% doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông (trên 100.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, các dịch vụ OTT lại đang được cung cấp miễn phí trên mạng viễn thông bởi các công ty nước ngoài, để từ đó kinh doanh những dịch vụ khác ngoài viễn thông. "Những cuộc gọi, nhắn tin miễn phí qua mạng WiFi, 3G đó rất khó quản lý về mặt an ninh. Vì thế, Bộ TT&TT nên có chính sách quản lý dịch vụ OTT trên cơ sở không kìm hãm sự phát triển nhưng đảm bảo phát triển bền vững của ngành viễn thông, CNTT và truyền hình", ông Hùng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, theo ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), thời gian tới, Cục Viễn thông sẽ cùng một số chuyên gia tổ chức hội thảo về vấn đề này để tìm ra chính sách quản lý phù hợp.

Theo Thế Phương (ICTNews)