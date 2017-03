iPhone 4. (Nguồn: Internet)

Ngoài iPhone 3GS và iPhone 4, VinaPhone có quyền phân phối các dòng máy iPhone khác trong tương lai và dự kiến có thể phân phối thêm các sản phẩm nổi tiếng khác của Apple.



Trước đó, ngày 23/12, VinaPhone đã tổ chức thực hiện quay số trúng thưởng giải đặc biệt của chương trình khuyến mại “Nạp thẻ may mắn” (thực hiện từ ngày 13/9 đến 10/12) nhằm xác định thuê bao may mắn, trở thành chủ nhân của chiếc xe ôtô Camry 2.4.



Nạp thẻ may mắn là chương trình khuyến mãi VinaPhone dành cho tất cả các thuê bao trả trước của mình. Đến nay, đã có 26.700 giải thưởng ngày, 89 giải thưởng tuần và 89 giải thưởng tháng của chương trình đã tìm được các chủ nhân./.

Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)