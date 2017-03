Khách hàng đặt hàng mua iPhone tại Viettel Store

Con số này vượt xa số lượng dự kiến ban đầu (3000 máy) do nhiều khách hàng phát sinh nhu cầu mua máy trực tiếp tại hệ thống siêu thị bán lẻ của Viettel.

iPhone 7 Plus vẫn là model được bán nhiều nhất trong ngày đầu mở bán, chiếm 60% số lượng máy bán ra tại Viettel Store. Tỷ lệ khách hàng mua máy theo hình thức cam kết sử dụng dịch vụ Viettel chiếm gần 10% và màu đen bóng/đen nhám vẫn là màu được ưa chuộng nhất và luôn trong tình trạng khan hàng.

Trước đó, trong vòng 1 tuần nhận đặt hàng iPhone 7, hệ thống Viettel Store đã ghi nhận hơn 10.000 đơn hàng và 70% khách hàng đặt tiền trước (tương đương hơn 7.000 máy iPhone7). Viettel Store dự kiến số lượng máy giao cho khách hàng vào hai ngày cuối tuần sẽ tiếp tục tăng cao.

Như tin đã đưa, từ ngày 11/11, Viettel chính thức phân phối sản phẩm iPhone 7 và iPhone 7 Plus chính hãng, bản quốc tế (không khóa mạng) tại thị trường Việt Nam với đầy đủ các phiên bản và màu sắc. Theo đó iPhone 7 có giá bán là 18.790.000 đồng cho phiên bản 32GB, 21.690.000 đồng cho phiên bản 128GB và 24.590.000 đồng cho phiên bản 256 GB. iPhone7 Plus được Viettel phân phối 3 phiên bản 32GB và 128GB, 256GB giá bán lần lượt là 22.290.000đ và 25.190.000đ và 27.490.000 đồng. Các sản phẩm này sẽ được bảo hành trong 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày theo đúng chính sách của Apple.

Đặc biệt, năm nay Viettel triển khai chương trình hỗ trợ giá máy cho bộ đôi siêu phẩm này với mức giảm giá tới 9.500.000đ so với giá bán lẻ. Theo đó, mức giá thấp nhất mà khách hàng sở hữu iPhone 7 tại Viettel Store là 9.290.000 đồng. Chương trình được áp dụng cho khách hàng thân thiết nhận được mã ưu đãi, khách hàng hòa mạng Viettel trả sau mới, hoặc chuyển đổi từ thuê bao trả trước Viettel sang trả sau. Khách hàng mua iPhone 7/7 Plus do Viettel cung cấp còn được áp dụng chính sách trả góp lãi suất 0%, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày.

TB