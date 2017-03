Phải mất khá nhiều thời gian độc giả mới có thể truy cập được vào VietNamNet. (Ảnh: Vietnam+)

Thông tin trên đã được ông Bùi Bình Minh, trợ lý Tổng biên tập VietNamNet xác nhận với phóng viên Vietnam+ trưa ngày 5/1.



Theo ông Minh, hacker đã tấn công VietNamNet bằng cách chỉ huy hệ thống máy tính bị nhiễm virus truy cập liên tục vào địa chỉ ww.vietnamnet.vn làm quá tải các máy chủ web, khiến độc giả không thể truy cập được website này hoặc truy cập rất chậm.



Theo nhận định ban đầu, lượng truy cập tăng đột biến này xuất phát từ nhiều địa chỉ mạng (IP) ở cả trong nước và quốc tế. Do đó, rất khó để phân biệt được địa chỉ mạng nào là do hacker sử dụng và địa chỉ mạng của người đọc.



Ông Minh cũng cho hay đây là một trong những phương pháp tấn công cổ điển, đã từng xảy ra với một số trang web lớn như Microsoft. Cuộc tấn công này không xâm nhập được vào hệ thống của VietNamNet.



“VietNamNet đang phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính, cơ quan an ninh để tìm dải địa chỉ tấn công của hacker,” ông Minh cho biết.



Tuy nhiên, ông Minh cũng không chắc chắn được việc VietNamNet sẽ khắc phục được sự cố là khi nào. Trên báo điện tử VietNamNet cũng đã có thông báo về vấn đề này.



Được biết, việc truy tìm thủ phạm trong 3 vụ tấn công VietNamNet trước đó đang có nhiều diễn biến, song vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra./.





Theo Trung Hiền (Vietnam+)