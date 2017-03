Thông tin này được ông Bùi Bình Minh, trợ lý tổng biên tập VietNamNet, xác nhận vào đầu giờ chiều cùng ngày. Trong đợt tấn công này, hacker vẫn sử dụng phương thức từ chối dịch vụ. Theo ông Minh, vào lúc đỉnh điểm có 1,5 triệu lượt truy cập vào địa chỉ của VietNamNet. Đây là con số lớn hơn nhiều so với đợt tấn công kỷ lục ngày 18-1.

Hiện tại, VietNamNet đang nhờ Công ty CP An ninh An toàn thông tin CMC dựng “tường” để lọc, ngăn những truy vấn do mạng máy tính ma điều khiển vào máy chủ. VietNamNet cũng đặt thêm máy chủ tại Viettel và các đối tác cung cấp băng thông để phân tải cho hệ thống.

LX