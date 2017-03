Giao diện vietnamnet bị thay đổi nội dung hơn 3 tiếng sáng nay. Bài viết được đăng trên trang chính của Vietnamnet cung cấp các đường link chứa nhiều thông tin nội bộ của trang tin này, bao gồm như mã nguồn, cơ sở dữ liệu dự phòng, các báo cáo nội bộ, hợp đồng kinh doanh,... Những thông tin này cũng lí giải việc ai đánh sập trang Vietnamnet nhưng độ chính xác thì chưa thực sự xác thực. Những nội dung này với chủ đích bôi xâu một số nhóm người thuộc chính trang tin Vietnamnet.



Về phía Vietnamnet cho biết, sau hơn 3 tiếng đồng hồ, toàn bộ bài viết này đã được gỡ xuống và đến 9h30 cùng ngày, sự cố đã cơ bản được giải quyết.



Trước đó, ngày 22/11, trang chủ của Vietnam cũng bị tấn công và gây xôn xao giới công nghệ. Sự cố đó đã khiến cho Vietnamnet phải mất gần 1 ngày mới khắc phục được hệ thống nhưng vẫn họat động chậm chạp kể từ thời điểm đó đến nay. Cả công ty an ninh mạng Bkis và Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao đều vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên, vụ việc lần này lại hoàn toàn khác với vụ tấn công trước. Kẻ xấu không xóa toàn bộ dữ liệu trên máy chủ như lần trước mà lại đăng những thông tin nội bộ.



Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc bộ phận an ninh mạng BKIS, lần này tin tặc đã chiếm được CMS thông qua tài khoản biên tập viên hoặc admin và thay đổi toàn bộ nội dung các bài viết. Nhiều khả năng cuộc tấn công lần này là do người "trong nhà" gây ra nhưng cũng không loại trừ các khả năng khác.



Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, tin tặc đã chiếm được quyền kiểm soát máy chủ lần trước nên lần này đăng nội dung nội bộ để “tung hỏa mù” đánh lạc hướng cơ quan điều tra và gây mâu thuẫn nội bộ. Tuy nhiên, điều đó vẫn còn là một dấu hỏi và kẻ tấn công vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Theo VnMedia