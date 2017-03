Những phần mềm có giá trị xã hội

Phần mềm Chính tả cho học sinh khiếm thị của thầy Đức từng được giải thưởng “Ngọn nến sáng tạo” trong ngành giáo dục 2007 và hiện được hầu hết các trường có học sinh khuyết tật áp dụng triển khai. Phần mềm Vui học mầm non thầy viết cũng được hầu hết các trường mầm non dành cho cả học sinh thường lẫn học sinh khuyết tật ở TP.HCM áp dụng. Mới đây, phần mềm này được triển khai tặng không cho trên 400 trường nghèo trên địa bàn TP.HCM và phần mềm cũng đã được giải thưởng Vifotex 2009 (giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức dành cho những sáng chế, nghiên cứu xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống).