Năm nay, Samsung sẽ “phổ cập” tivi 3D.

3D nở rộ trên thế giới

Theo các website công nghệ của thế giới, năm nay Samsung sẽ “phổ cập” TV 3D. Hãng tuyên bố sẽ bán TV LED 3D series 7 và 8 tại thị trường châu Âu ngay trong tháng 3 này. Đặc biệt, một mẫu TV 3D nữa của Samsung là TV LED 3D series 9 được đánh giá có độ mỏng kinh ngạc – chỉ 7 mm. Đây là mẫu TV LED 3D mỏng nhất thế giới. Ngoài Samsung, các hãng sản xuất TV nổi tiếng khác trên thế giới như Panasonic, Philips, Sony cũng được đưa tin đã và sẽ phát triển các dòng TV 3D. Điều đáng mừng là nhiều nguồn tin cho biết các hãng sẽ đưa TV 3D đến các thị trường châu Á vào cuối năm nay.

Không chỉ TV, hiện nay trào lưu 3D đang lan rộng sang các thiết bị số khác, như máy tính, máy in ảnh, máy chiếu, ĐTDĐ. Đại gia ĐTDĐ Nokia tiết lộ sẽ sản xuất điện thoại thông minh có màn hình “biết” hiển thị hình ảnh 3D. Thậm chí, lãnh đạo Nokia còn cho rằng công nghệ 3D đến sớm với điện thoại di động hơn so với TV. Ngoài Nokia, LG cũng đang “dấn thân” vào công nghệ 3D với chiếc điện thoại 3D đầu tiên LU2300 sử dụng hệ điều hành Android của Google. Được biết, chiếc điện thoại 3D của LG sẽ bán tại Hàn Quốc trong mùa hè năm nay và sẽ có mặt tại các nước khác ngay sau đó.

Hãng máy tính Đài Loan MSI cũng đưa tin giới thiệu mẫu máy tính tất cả trong một (All-in-One) mới có khả năng trình chiếu phim độ nét cao Full HD và phim hình ảnh công nghệ 3D. Hiện nay, màn hình máy tính 3D đã thực sự có bán trên thị trường. Đó là chiếc màn hình 3D 23 inch OptX AW 2310 của hãng Alienware, đặc biệt thích hợp cho các game thủ. Sản phẩm đã được bán trên website của hãng với giá khởi điểm 698 USD, bảo hành 3 năm. Tuy nhiên để trải nghiệm cảm giác 3D, người dùng phải mua thêm bộ công cụ hỗ trợ 3D của hãng Nvidia có giá 199 USD.

Tại Nhật Bản, hãng sản xuất máy ảnh Fujifilm tung ra chiếc máy in ảnh 3D đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy in ảnh này tương thích với máy ảnh Fujifilm Finepix Real 3D. Kết hợp hai sản phẩm, người dùng sẽ có những bức ảnh chất lượng sống động, có chiều sâu rõ nét. Giá bán của chiếc máy in ảnh này chưa được công bố, nhưng trang PC World cho biết sản phẩm sẽ được bán tại Anh vào tháng 4 tới.

Máy chiếu 3D cũng đã xuất hiện với việc hãng Acer chính thức ra mắt 2 mẫu máy chiếu mới cho phép tạo hiệu ứng hình ảnh 3D. Hai mẫu máy chiếu 3D Acer H5360 và Acer X1261 đều có khả năng phát hình ảnh 3D thông qua hệ thống Nvidia 3D Vision. Ngoài Acer, hãng chuyên sản xuất máy chiếu Optoma cũng tham gia thị trường 3D với 2 sản phẩm máy chiếu 3D.

Rục rịch đưa TV 3D đến Việt Nam

Mặc dù các sản phẩm 3D chưa chính thức được bán tại Việt Nam song chúng đã được các đại gia công nghệ của thế giới trưng bày và giới thiệu để người dùng Việt Nam trải nghiệm. Đầu năm 2010, hãng sản xuất TV TCL đã có cuộc trưng bày mẫu TV LCD 3D tại các siêu thị điện máy ở Hà Nội và TP. HCM. Hãng TCL cho biết đây là chiếc TV LCD 3D đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Kết quả từ cuộc roadshow cho thấy người tiêu dùng Việt Nam rất quan tâm đến mẫu TV công nghệ mới 3D. Sản phẩm giới thiệu là mẫu TV LCD 3D 42 inch, không cần dùng kính chuyên dụng. Đại diện hãng TCL tiết lộ đang có kế hoạch sẽ bán TV 3D tại Việt Nam vào khoảng tháng 8/2010. Mức giá cụ thể của sản phẩm chưa được công bố, tuy nhiên theo một số người từng chiêm ngưỡng mẫu TV 3D của TCL những ngày đầu năm vừa qua, sản phẩm sẽ có mức giá dự kiến khoảng 300 triệu đồng.

Trao đổi với PV, đại diện Samsung cho biết, TV 3D Samsung sẽ có bán tại Việt Nam vào khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2010. Trong khi đó, đại gia Sony cũng tiết lộ sẽ bán TV 3D vào tháng 6 này. Tuy nhiên, hiện nay các hãng đều chưa công bố chi tiết giá cả cũng như đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

Công nghệ 3D cũng từng được giới thiệu ở Việt Nam trong triển lãm Vietnam Comm & Vietnam Electronic 2009 diễn ra hồi tháng 11/2009. Gian hàng của France Telecom đã thu hút rất nhiều khách tham quan. Tại đây, khách tham quan được chụp ảnh bằng máy ảnh số 3D, sau đó truyền dữ liệu vào khung ảnh số qua công nghệ Bluetooth, xem các bức ảnh 3D, và được đeo kính để xem hình ảnh trận thi đấu quần vợt trên TV 3D.

Ông Lê Văn Khương, Phó Tổng giám đốc của VTC nhận định, năm 2010 là năm bùng nổ về công nghệ TV 3D và cho biết VTC sẽ xây dựng riêng một kênh truyền hình phát sóng nội dung chương trình 3D. Hiện nay, bộ phận kỹ thuật của VTC đang ráo riết triển khai các công đoạn chuẩn bị, lựa chọn giải pháp kỹ thuật để thực hiện. “Nếu không có gì thay đổi, khoảng quý 3/2010, VTC sẽ ra mắt truyền hình công nghệ 3D”, ông Khương nói và cho biết về mặt thiết bị, khán giả không cần phải sắm hẳn TV 3D mới xem được truyền hình 3D của VTC mà chỉ cần có TV hỗ trợ chuẩn HD là đã có thể thu được sóng truyền hình 3D. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải mua thêm kính xem 3D.

Phó Tổng giám đốc của VTC Lê Văn Khương nhận định, việc tiếp cận TV 3D với người tiêu dùng Việt Nam còn tương đối khó khăn, đặc biệt về giá cả. Ví dụ, 1 TV 2D hiện nay khoảng 1.000 USD thì TV 3D có thể lên tới 5.000-6.000 USD. Tuy nhiên, theo dự đoán, khoảng 2-3 năm nữa, sự khác biệt về giá giữa TV 2D và 3D sẽ giảm xuống mức có thể chấp nhận được.

(Nhóm phóng viên ICTNews)