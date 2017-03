Đây là hành động cụ thể hóa những cam kết trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, sau khi ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Tin học hóa từ tháng 8/2009.



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết theo báo cáo của Liên hợp quốc về chính phủ điện tử năm 2010, Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử. Do vậy, việc thành lập Trung tâm hợp tác về công nghệ thông tin giữa hai nước có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần thúc đẩy việc triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trọng điểm quốc gia và Chính phủ điện tử của Việt Nam.



Đây là lĩnh vực đang được Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm, đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông."



Trung tâm hợp tác công nghệ thông tin Việt Nam-Hàn Quốc do Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam phối hợp với Cục Xã hội thông tin quốc gia của Hàn Quốc điều hành và hoạt động trong thời gian từ 1/6/2011 đến 31/12/2012.



Hoạt động chính của Trung tâm là tư vấn nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chính phủ điện tử gồm tư vấn về trung tâm thông tin dữ liệu, các ứng dụng mạng tin học, đào tạo trực tuyến và các chuyên ngành khác trong công nghệ thông tin.



Đồng thời, Trung tâm cũng thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin của hai nước thông qua đầu tư, trao đổi, chuyển giao công nghệ; thực hiện các hội nghị, hội thảo, du khảo, các khóa đào tạo về công nghệ thông tin giữa hai quốc gia./.





Theo Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)