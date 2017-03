Sáng 18-11, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – Chi hội Phía Nam, đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần 3-2010” tại khách sạn New World (TP.HCM).

Theo báo cáo của các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, năm 2010, Việt Nam hiện xếp thứ 5 (thứ 6 năm 2009) thế giới về mức độ rủi ro tấn công mạng. Chỉ tính riêng ba tháng đầu 2010, đã có trên 300 website tên miền .vn bị hacker nước ngoài tấn công và thăm dò. Các website bị tấn công chủ yếu là các website thanh toán trực tuyến, ngân hàng, các tổ chức cung cấp dịch vụ. Ước tính đã có 150.000 máy tính bị nhiễm mã độc. Cũng tại hội thảo, nhiều tên tuổi nổi tiếng như: HP, Microsoft, Cisco, Check Point, Trend Micro, HPT, Sao Bắc Đẩu, đội “Chuyên gia tinh nhuệ - Elite Team”... trình bày về các giải pháp, ứng dụng thực tế về công nghệ, bảo mật… cung cấp cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân nhiều thông tin hữu ích. Theo K.Giang (SGGPO)