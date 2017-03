Trong buổi phỏng vấn với đài CNBC hôm qua 3/6, giám đốc điều hành (CEO) của Vertu, ông Max Pogliani tiết lộ chiếc smartphone sang trọng cao cấp mới của Vertu là sự kết hợp của ba yếu tố: Công nghệ nghệ thuật, thủ công siêu tinh xảo và vật liệu siêu sang trọng.

Theo đó, các phần khác nhau của chiếc điện thoại sẽ do những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp và kỹ nghệ xa xỉ thiết kế, trong khi phần âm thanh sẽ do Bang & Olufson và Dolby Laboratories đảm trách. Hệ thống và công nghệ Camera sẽ do Hasselblad của Thụy Điển cung cấp. Tất cả đều là những tên tuổi nổi tiếng trong ngành hàng xa xỉ.

Về cấu hình, smartphone mới của Vertu sẽ sở hữu màn hình full HD 4,7 inch bọc đá Sapphire, chip xử lý Qualcom Snapdragon và chạy trên hệ điều hành Android 4.4 (KitKat) của Google.

Signature Touch là bước tiếp nối của smartphone Constellation, ra mắt hồi tháng 10 năm ngoái với mức giá 6.600 USD, và Vertu Ti hồi đầu năm 2013 với giá 10.000 USD.

Có một số ý kiến cho rằng những chiếc smartphone mới của Vertu sang trọng và đắt quá mức cần thiết, song ông Pogliani phản bác quan điểm đó và cho rằng: "Điều đó phụ thuộc vào cách nhìn của bạn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi smartphone trở thành vật gắn bó với bạn cả ngày lẫn đêm, thì sự sang trọng là điều rất đáng lưu tâm".

"Smartphone không giống bất cứ loại hàng xa xỉ nào khác, nó đi theo bạn không chỉ vài ngày, vài giờ mà bạn sẽ sử dụng nó trong ít nhất từ 2 tới 3 năm. Giả sử với một chai rượu vang Chateau Lafite sang trọng, nhưng bạn uống hết veo nó chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, khi đó bạn nên quan tâm đến giá cả", ông Pogliani nói.

Trước đây là một phần của Nokia, song hiện tại Vertu đã thuộc quyền sở hữu tư nhân và điều đó giúp hãng có thể thoải mái tích hợp những công nghệ tốt nhất của mình. Cho đến nay, điện thoại Vertu được sản xuất bằng tay tại Anh và được phân phối khắp 66 quốc gia trên thế giới.

