Những thành phố nằm trong diện che phủ của mạng 4G sẽ nằm trên dải từ Boston đến Washington, cũng như tại các thành phố khác như California, Chicago, Miami, Atlanta, Dallas, Houston, và Seattle.



Ban đầu, chỉ những người sử dụng máy tính xách tay mới có thể tận dụng được những lợi thế của tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn do mạng 4G mang lại. Tốc độ mạng 4G do Verizon cung cấp cũng có phần nhanh hơn so với các dịch vụ của T-Mobile USA và AT&T Inc., vốn được nâng cấp từ mạng lưới 3G.



Tuy nhiên, trong một quyết định "gây ngạc nhiên" đối với các khách hành, Verizon thu phí sử dụng dịch vụ 4G lại ít hơn so với mạng 3G. Cụ thể, một gói dữ liệu có dung lượng 5GB chỉ có giá 50 USD/tháng so với mức 60U SD/tháng của mạng 3G. Ngoài ra, còn có gói dịch vụ 10GB với giá 80 USD/tháng.



Theo ông Tony Melone, Giám đốc phụ trách công nghệ của Verizon Wireless, bắt đầu từ ngày Chủ nhật, Verizon sẽ bán một USB có tác dụng chuyển đổi mạng của hãng LG Electronics Inc., với giá 99 USD theo một hợp đồng hai năm. Loại USB này sẽ hỗ trợ các máy tính quay trở lại dùng dịch vụ 3G tại những nơi chưa có mạng 4G.



Ông Melone cũng cho biết hãng Verizon sẽ cung cấp các loại điện thoại thông minh sử dụng dịch vụ 4G vào mùa Hè năm tới.



Verizon Wireless là liên doanh giữa hãng Verizon Communications Inc. có trụ sở ở thành phố New York và hãng Vodafone Group PLC của Anh./.

Theo Khắc Hiếu (Vietnam+)