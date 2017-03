Hình ảnh video tường thuật phi vụ phóng tên lửa Vega mang số hiệu VV02, mang theo vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam:

Tên lửa Vega đưa 3 vệ tinh, trong đó có VNREDSat-1 của Việt Nam đã rời bệ phóng vào lúc 9h06 phút sáng nay, 7/5.

Đúng 9h06 phút ngày 7/5, tên lửa đẩy Vega đã chính thức rời bệ phóng ở bãi Kourou ở Guiana, thuộc Pháp, đưa vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 cùng 2 vệ tinh khác lên quỹ đạo sau 3 ngày tạm hoãn.

Trước đó, do thời tiết bất lợi, đặc biệt là tốc độ gió cao hơn mức cho phép, tại bãi phóng Kourou, nhà thầu Arianespace - công ty phóng vệ tinh VNREDSat-1 đã phải tạm hoãn thời điểm phóng như kế hoạch ban đầu là ngày 4/5. Lí do cho động thái này được nhà thầu giải thích là nhằm tuân thủ theo những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt đối với các hoạt động phóng tên lửa của công ty.

Vega, tên lửa đẩy hạng nhẹ đưa vệ tinh VNREDSat-1 vào quỹ đạo, là nhỏ nhất trong số 3 tên lửa đẩy song song (Ariane, Soyuz và Vega) do châu Âu sản xuất. Việc đưa VNREDSat-1 và 2 vệ tinh đồng hành khác lên quỹ đạo là sứ mệnh thứ hai của Vega., tiếp sau sứ mệnh đầu tiên của tên lửa đẩy này tại bãi phóng Kourou năm 2012.

Dự kiến, sau 2 tiếng, 48 giây rời mặt đất, VNREDSat-1 sẽ đến vị trí "tập kết" và tự di chuyển đến quỹ đạo đã định để đi vào hoạt động. Vega sẽ giải phóng các vệ tinh theo quỹ đạo quay cùng chiều với mặt trời, trong đó VNREDSat-1 cùng "bạn đồng hành" ESTCube-1 sẽ hoạt động ở độ cao 665km.

Vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 là vệ tinh quang học quan sát Trái đất, có khả năng chụp ảnh toàn bộ các khu vực trên bề mặt Trái đất. Khi đi vào hoạt động, vệ tinh này sẽ kết hợp với hệ thống thu nhận, lưu trữ và xử lý ảnh các vệ tinh viễn thám của Bộ Tài nguyên & Môi trường, tạo ra hệ thống giám sát hoàn chỉnh, độc lập từ vệ tinh đến trạm thu mặt đất và trung tâm xử lý phân phối dữ liệu ảnh viễn thám tại Việt Nam.



Dự án VNREDSat-1 có tổng mức đầu tư là 55,8 triệu Euro (tương đương hơn 1.500 tỷ đồng) từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp và 64.820 triệu đồng từ vốn đối ứng của Việt Nam. Tuổi thọ của VNREDSat-1 theo thiết kế là 5 năm.



Arianespace, công ty phóng vệ tinh VNREDSat-1, cũng là đối tác đã phóng thành công hai vệ tinh viễn thông VINASAT-1 và VINASAT-2 của Việt Nam.

Sau đây là một số hình ảnh phóng VNREDSat-1 được tường thuật trực tiếp từ bãi phóng Kourou, Guiana:

Hành trình phóng tên lửa Vega và tách thả các vệ tinh

Hình ảnh mô phỏng VNREDSat-1 đang được đầu tên lửa Vega "chở" trên không gian vũ trụ vào thời điểm sau khi phóng 1giờ 57phút, ở độ cao 680,8 km, tốc độ bay là 7,63km/giây.

VNREDSat-1 là vệ tinh viễn thám bay vòng quanh trái đất, khác với VINASAT-1 và 2 là vệ tinh địa tĩnh, luôn đứng yên tại một vị trí so với bề mặt trái đất.

VNREDSat-1 sẽ có khả năng quan trắc hình ảnh dọc theo đường quỹ đạo di chuyển.

Vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam đã được tách thả thành công vào thời điểm 1 giờ 57p sau khi phóng.

Nhóm chuyên gia sản xuất vệ tinh của Astrium và nhóm phụ trách kế hoạch phóng VNREDSat-1 bắt tay chúc mừng quá trình tách thả vệ tinh đã diễn ra tốt đẹp.

Đại diện Astrium, hãng sản xuất vệ tinh VNREDSat-1, phát biểu sau khi quá trình phóng diễn ra thành công, cho biết Astrium rất vinh dự được tham gia vào dự án phóng vệ tinh quan trắc này của Việt Nam.

Theo Tuấn Anh - Hải Phong - Huy Phong (VNN / Arianespace)