Việc hai nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE mở rộng sang thị trường Mỹ bị nghi ngờ đang tìm cách tạo cơ hội cho chính phủ Trung Quốc chiếm quyền điều khiển cơ sở hạ tầng của Mỹ để tiến hành hoạt động gián điệp.

Các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng những thiết bị mạng được mua bán một cách bí mật có thể chứa công nghệ quân sự của Trung Quốc để do thám mạng lưới viễn thông Hoa Kỳ.

Trong buổi thông báo về cuộc điều tra, Hạ nghị sỹ Mike Rogers cho biết: “vấn đề đáng lo ngại là cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi có thể bị lợi dụng để chống lại chính chúng tôi.”

Cuộc điều tra nói trên là trở ngại mới nhất mà Huawei gặp phải trong hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Hồi tháng Chín, Bộ Thương Mại Mỹ đã cấm Huawei tham gia một dự án xây dựng mạng không dây tầm cỡ quốc gia. Bộ thương Mại đã từ chối giải thích thêm, chỉ cho biết vì lý do an ninh.

Đáp lại, Huawei cho biết hành động ngăn chặn này có thể gây ra “tác động rất xấu” đến doanh nghiệp Mỹ và nêu ra nghi vấn liệu quyết định này có thực sự vì vấn đề an ninh hay do lý do chính trị”

Đầu năm nay, Huawei cũng đã rút lại hợp đồng chuyển nhượng trụ sở tại California sau khi chính quyền bang này yêu cầu. Kể từ đó, Huawei đã liên tục lên tiếng nhằm bảo về uy tín của mình, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ điều tra công ty để xóa bỏ những mối lo ngại về an ninh.

Huawei không bình luận gì về cuộc điều tra của Ủy ban Tình báo Mỹ. Còn ZTE cho biết, công ty đã cam kết hoạt động minh bạch và sẽ hợp tác với chính quyền: “Chúng tôi công khai giao dịch với các đối tác tại 140 quốc gia và chúng tôi tin rằng một cuộc điều tra công bằng sẽ càng chứng minh ZTE là một đối tác tin cậy, tuân thủ pháp luật đối với tất cả các nhà mạng Mỹ và khách hàng của họ.”

Theo Phạm Duyên (ICTnews / Computer World)