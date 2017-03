NSFW là ứng dụng khiêu dâm đầu tiên tấn công Google Glass

Kể cả khi Google Glass vẫn mới đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa sẵn sàng để đại trà hóa, cũng như Google đã thề sẽ nghiêm cấm mọi nội dung có chứa "ảnh nude, hình ảnh nhạy cảm" trong chính sách dành cho các nhà phát triển, thì giới khiêu dâm vẫn không lấy thế làm e dè.

Bằng chứng là hôm nay, ứng dụng khiêu dâm đầu tiên dành cho Glass đã chính thức xuất hiện. Dù cho tên của nó nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến sự nhạy cảm - NSFW, nhưng nếu dịch ra, bạn sẽ thấy ngay tính chất báo động đỏ của nó: "Không an toàn ở chỗ làm (not safe for work). Bên cạnh đó, để né tránh quy trình phê duyệt của Glassware, ứng dụng này xuất hiện dưới dạng một ứng dụng Android ngoài lề, có thể tải được về máy qua các kênh không phải Google Play.

NSFW do MiKandi phát triển. Đây là một quầy ứng dụng Android độc lập, tồn tại song song với Google Play và chứa chấp hàng ngàn ứng dụng sex, khiêu dâm các loại. Thậm chí tác giả của ứng dụng cũng không hề nuôi ý định độc quyền hóa NSFW bởi những ai không dùng kính Google Glass vẫn có thể truy cập vào ứng dụng này thông qua mạng xã hội Google +.

Về phần mình, đại diện Google khẳng định chính sách của hãng rất rõ ràng, không cho phép các ứng dụng dành cho Glass được phép chứa nội dung khiêu dâm. Mọi Glassware vi phạm chính sách này sẽ bị chặn, cấm cửa không cho xuất hiện trên Glass.

Theo Y Lam (VNN / CNET)