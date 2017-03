Cụ thể, chính quyền thành phố Oregon trong quyền hạn của mình đã kiện Uber và đưa lệnh chấm dứt hoạt động vì cho rằng vi phạm quy tắc kinh doanh giao thông. Trước đó, thông tin Uber theo dõi các nhà báo cũng đã được đưa ra, cho thấy thông tin bảo mật khách hàng dường như đã bị Uber lượt bỏ.

Ủy viên Steve Novick xem trường hợp này là cách để chính quyền nhìn lại về những điều luật của mình cần chặt chẽ hơn trong việc tăng hiệu quả điều hành các hoạt động của thành phố.

Trước đó, thông tin từ The Next Web cho biết, Uber được chào đón rất nồng nhiệt khi ra mắt. Tuy nhiên, sau nhiều thông tin về tính an toàn cho người sử dụng, một bản kiến nghị với hàng ngàn chữ ký đã được gửi lên chính quyền trong việc đưa Uber và bàn nghị sự. Tại San Francisco và Los Angeles, ghi nhận tình hình cũng không sáng sủa lắm cho Uber.

Mới đây, tại Thái Lan, ứng dụng Uber cũng bị cấm với lý do lái xe phục vụ khách qua dịch vụ Uber không được đăng ký, và hệ thống thanh toán bằng thẻ tín dụng của Uber không phù hợp với quy định nước này.

LÊ MINH