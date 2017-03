Twitter - từ đơn được sử dụng nhiều nhất năm 2009.

Báo cáo của Global Language Monitor (GLM) cho biết, tên gọi của trang mạng xã hội Twitter trở thành từ ngữ được nhắc đến nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông truyền thống cũng như truyền thông số hóa toàn thế giới trong năm 2009.

Đứng sau Twitter là tên của Tổng thống Mỹ Obama và H1N1 – tên gọi của chủng virus gây ra đại dịch cúm A đã và đang hoành hành ở nhiều quốc gia Âu – Mỹ.

Trong top 10 từ được sử dụng nhiều nhất trong năm cũng đã xuất hiện những từ rất “quen thuộc” của thời kỳ khủng hoảng như “kích thích” (kích cầu, kích thích kinh tế), “thâm hụt” hay “hạt cơ bản”.

Paul JJ Payack, Chủ tịch của GLM cho biết việc Twitter vượt lên trên từ Obama và trở thành từ được nhắc đến nhiều nhất trong năm khiến họ có đôi chút bất ngờ. “Nhưng điều đó cho bạn thấy Twitter đã lớn đến thế nào trên phạm vi toàn cầu”, ông chủ tịch của GLM nói, “đó là một từ vui vẻ và nó dễ giúp người ta “khai sinh” thêm nhiều từ vựng khác để bổ sung vào từ điển ngôn ngữ của thế giới hiện đại như tweet (từ chỉ hành động đăng một thông điệp lên Twitter), twictionaries (từ điển ngôn ngữ trên Twitter) hay twitterature... Nó giống như từ Obama – dễ đọc, dễ nói".

GLM sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu Lexis-Nexis để theo dõi các phương tiện truyền thông của cả thế giới và cố gắng “hiểu” những gì mọi người đang bàn luận trên đó.

Theo bà Fiona McPherson, Tổng biên tập từ điển tiếng Anh của nhà xuất bản Oxford (OED), số lượng từ mới xuất hiện trong các từ điển ngày càng nhiều nhưng Twitter thì chưa thể được ghi tên vào OED bởi theo nguyên tắc một từ phải được sử dụng phổ biến trong thời gian ít nhất là 5 năm mới được bổ sng vào từ điển của Oxford.

Cái chết của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã đưa cụm từ “King of Pop” lên ngôi vị số 1 trong danh sách những cụm từ được sử dụng nhiều nhất trong năm. Ngoài ra, danh sách này còn phản ánh những vấn đề rất thời sự của thế giới như "climate change" (biến đổi khí hậu), "too large to fail" (lớn đến mức không thể sụp đổ) và "cloud computing" (điện toán đám mây).

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi cuối năm 2008 cũng góp phần đưa tên tuổi của một loạt các chính trị gia nước này vào danh sách những cái tên được nhắc đến nhiều nhất như Michelle Obama (đệ nhất phu nhân Mỹ), Nancy Pelosi (chủ tịch Hạ viện Mỹ), Rahm Emmanuel (Chánh văn phòng Nhà Trắng) và Sonia Sotomayor (Chánh án tòa án tối cao).

Cũng theo GLM, cụm từ "global warming" (sự ấm lên toàn cầu) đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu cụm từ được sử dụng nhiều nhất thập kỷ qua.

Danh sách 15 từ đơn được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2009 theo GLM :

1. Twitter

2. Obama

3. H1N1

4. Stimulus (kích thích kinh tế)

5. Vampire (Ma cà rồng)

6. 2.0 (thuật ngữ chỉ mạng Internet thế hệ mới)

7. Deficit (thâm hụt)

8. Hadron (hạt cơ bản)

9. Healthcare (bảo hiểm y tế)

10. Transparency (Minh bạch)

11. Outrage (xúc phạm, xỉ nhục)

12. Bonus (tiền thưởng)

13. Unemployed (thất nghiệp)

14. Foreclosure (tịch thu tài sản để siết nợ)

15. Cartel (tập đoàn tư bản độc quyền)

Theo Lương Hương (ICTnews / Guardian)