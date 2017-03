Theo thống kê của Zing TV, vị trí quán quân bảng xếp hạng (BXH) Zing TV tuần này vẫn là Vietnam's Next Top Model. Chương trình này đang dẫn đầu liên tiếp 3 tuần trên BXH. Tập 3 của TV show này thu hút 1.683.484 lượt xem. Trong tập này, các thí sinh được đưa đến một quán bar sôi động, xập xình tiếng nhạc. Tại đây các chàng trai cô gái trải qua phần thi tạo dáng trên bàn xoay. Đây là một thử thách khá khó khăn đối với các thí sinh nữ bởi đôi giày cao gót là trở ngại lớn nhất khiến họ gặp khó khăn trong việc giữ cân bằng cơ thể và tạo dáng.

Thử thách tiếp theo cũng đầy kịch tính khi phần chụp ảnh đôi không chỉ đòi hỏi năng lực riêng của từng người mẫu mà còn yêu cầu thể hiện được tính đồng đội. Tập này kết thúc với kết quả gây sốc khi giám khảo Thanh Hằng loại thẳng tay 4 thí sinh, khiến cho kịch tính tiếp tục tăng cao trong chương trình.

Đứng ở vị trí á quân là America's Next Top Model Cycle 20 (Guys & Girls): Tập 13 với 569.282 lượt xem. Tập này không có phần thi thử thách, số phận của các thí sinh hoàn toàn phụ thuộc vào phần thi chụp ảnh. Một thí sinh đầy triển vọng và chiếm được cảm tình của khán giả đã phải ra về trong tập này, để lại nhiều nuối tiếc. Không ít cộng đồng mạng đã để lại bình luận rằng đây là phần loại bỏ đáng xấu hổ nhất của chương trình này.

Vị trí thứ 3 là Vũ điệu đam mê 2013: Tập 4 - Liveshow 1. Chương trình đang khởi sắc sau hai tuần tạm nghỉ. Thể thức “1 loại 1” đầy kịch tính khiến người xem khó lòng rời mắt khỏi màn hình TV. Vị trí tiếp theo thuộc về cuộc thi ca hát hàng đầu tại Mỹ: The Voice - Season 5. Chương trình này tăng được 1 hạng so với tuần trước. Giọng hát Việt nhí chiếm vị trí thứ 5, Thử thách cùng bước nhảy ở vị trí thứ 6. Tuần này phiên bản Việt của So you think you can dance có những màn biểu diễn đẳng cấp, tuy nhiên, dường như chương trình này không có duyên với cộng đồng mạng khi chưa bao giờ lọt được vào Top 3 BXH Zing TV.

Cuộc đua kỳ thú - cuộc thi vận động hot nhất thời gian vừa qua có một tuần bình lặng và yên vị ở vị trí thứ 7. Vị trí 8, 9 là hai chương trình thiếu nhi: Bố ơi! Mình đi đâu thế? phiên bản Hàn Quốc và Trung Quốc. Xếp thứ 10 là chương trình kì cựu của BXH Family Outing - Season 1.

TB