Cách đây 1 năm, các TV LED có rất ít nhãn hiệu, phần lớn là của Samsung. Tuy nhiên, trong năm 2010 các hãng lớn như Sony, Toshiba và Sharp đã nhảy vào phân khúc này giúp thị trường đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã. Ngoài ra, giá của TV LED cũng giảm mạnh và không còn là mặt hàng xa xỉ như trước. Giá của sản phẩm cỡ 32 inch rẻ nhất là 8 triệu đồng, chỉ hơn 2 triệu cho so với LCD cùng kích cỡ. Những ưu điểm của TV LED bao gồm màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng, độ tương phản cao cùng thiết kế siêu mỏng. Do sử dụng bóng phát sáng diode nên điện năng tiêu thụ của máy giảm đến 30% so với TV LCD thường.

Theo ông Trịnh Đức Tuấn, Phó giám đốc công ty Pico, doanh số bán ra TV LED trong tháng gần đây tăng 300% so với cùng thời điểm năm ngoái. Các máy bán chạy thường có kích cỡ từ 32 đến 40 inch.

Còn ông Đỗ Chí Kiên, quản lý siêu thị điện máy Việt Hải, cho biết doanh số TV LED của công ty tăng trưởng gấp 2 lần so với năm ngoái. Dòng máy bán chạy nhất là của Sony cỡ 40 inch vì giá không chênh lệch nhiều so với 32 inch. "Trong thời điểm gần dịp tết Tân Mão, lượng người đến mua đông khiến nhiều lúc không có sản phẩm để bán", ông này nói.

Trên thị trường Việt Nam mới xuất hiện loại TV LED thông minh, hỗ trợ kết nối Internet qua Wi-Fi để đọc tin tức, xem video trực tuyến trên YouTube và đặc biệt là có thể tải ứng dụng, game..., cho phép chạy trực tiếp ngay trên sản phẩm. Tuy nhiên, đây vẫn là tính năng mới và rất ít khách hàng quan tâm.

Theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện tử, nhu cầu chủ yếu của người tiêu dùng TV hiện nay vẫn là kiểu dáng, giá thành và thương hiệu.

Theo Thế Mạnh (VNE)