Những bản giấy của bộ từ điển nổi tiếng có thể sẽ bị Internet “khai tử”

Nhà xuất bản đại học Oxford, nơi phát hành bộ từ điển Oxford, cho biết hiện nay rất nhiều người dùng thích tra từ bằng sản phẩm trực tuyến của họ hơn là mua bản giấy. Vì vậy, nhà xuất bản này chưa chắc chắn có in ấn bản mới của bộ từ điển có thâm niên tới 126 năm này nữa không.

Phiên bản điện tử của bộ từ điển Oxford (Oxford English Dictionary) hiện có 2 triệu lượt truy cập mỗi tháng từ các thuê bao – những người trả tiền để tra từ điển này trực tuyến ở Mỹ. Trong khi đó, phiên bản hiện tại của bộ từ điển Oxford gồm 20 cuốn và nặng gần 59kg phát hành từ năm 1989 đến nay mới bán được khoảng 30.000 bộ.

Câu chuyện của bộ từ điển Oxford là một dấu hiệu cho thấy tốc độ, sự dễ sử dụng và khả năng cập nhật nhanh hơn của Internet đang đe dọa sự tồn tại của các loại sách tham chiếu như từ điển. Google và Wikipedia hiện nay là những công cụ nghiên cứu phổ biến hơn nhiều so với bộ bách khoa thư khổng lồ Encyclopaedia Britannica. Ngoài ra, còn có hàng tá từ điển trực tuyến miễn phí cung cấp dịch vụ tra từ chỉ với một cú bấm chuột. Từ điển trực tuyến Dictionary.com thậm chí còn có cả ứng dụng miễn phí cho người dùng iPhone.

Trước sự tấn công của Internet, các nhà xuất bản từ điển nghi ngờ khả năng còn đủ thị trường cho phiên bản giấy. “Hiện tại chúng tôi thấy có nhu cầu ngày càng tăng với sản phẩm trực tuyến. Tuy nhiên, phiên bản in sẽ được cân nhắc xem có đủ nhu cầu ở thời điểm phát hành nữa không” ”, nhà xuất bản Oxford viết trong thông cáo.

Nigel Portwood, giám đốc nhà xuất bản Oxford trả lời trên nhật báo Sunday Times của Ạnh rằng phiên bản mới nhất của bộ từ điển Oxford có thể sẽ không được in. “Thị trường từ điển bản giấy đang dần biến mất. Nó đang giảm với tốc độ hàng chục phần trăm mỗi năm”, ông nói.

Vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu các từ điển số có thể xóa xổ hoàn toàn phiên bản in. Nigel Portwood cho rằng nhà xuất bản Oxford chưa có kế hoạch ngừng phát hành các từ điển in. Bởi các trường học vẫn chủ yếu sử dụng phiên bản in và nhu cầu cuốn từ điển bán chạy nhất của nhà xuất bản này là Advanced Learner’s Dictionary vẫn rất cao ở những người học tiếng Anh như là một ngoại ngữ.

Ben Robinson, một nhà viết kịch ở London, có một bộ từ điển Oxford phiên bản đầy đủ nhưng ông cho biết gần đây hiếm khi sử dụng nó. Thay vào đó, ông sử dụng phần mềm từ điển trên iPhone và đôi khi sử dụng từ điển Oxford trực tuyến khi muốn tìm hiểu một từ nào đó đầy đủ nghĩa hơn. “Với sự tiện dụng của các từ điện tử trực tuyến, hiện nay rất ít người còn muốn sắm những bộ từ điển phiên bản giấy cồng kềnh”, nhà viết kịch này nhận xét.

Ra đời vào năm 2000, từ điển Oxford giúp nhà xuất bản này cập nhật các thay đổi ngữ nghĩa và các từ mới nhanh hơn. Hiện tại, nhà xuất bản Oxford cập nhật từ mới khoảng 3 tháng mỗi lần với phiên bản điện tử trong khi đó thời gian cập nhật phiên bản giấy được tính theo đơn vị năm.

Từ điển Oxford được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1884 nhưng phải đến năm 1928 mới phát triển thành bộ đầy đủ. Nó là bộ từ điển giải nghĩa tiếng Anh đầu tiên và được coi là bộ từ điển chuẩn mực trong việc giải nghĩa và lịch sử của các từ trong tiếng Anh.

Bộ từ điển này, hiện tại là bộ tái bản lần thứ hai, có 291.000 đầu mục và 2,4 triệu trích dẫn. Một nhóm 80 nhà biên soạn đang chuẩn bị cho việc tái bản lần thứ ba của bộ từ điển Oxford. Công việc sửa đổi và bổ sung từ mới cho lần tái bản thứ ba dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay nhưng nhà xuất bản Oxford vẫn chưa đưa ra quyết định có in tiếp bộ từ điển danh tiếng này nữa hay không.

Theo Quốc Cường (ICTnews / HuffingtonPost)