Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức. (Nguồn: cyberwarzone.com)

Các nguồn tin dẫn báo Tấm gương cho biết rất nhiều máy tính của DLR đã bị nhiễm virus trojan và các phần mềm do thám khác.Từ nhiều tháng nay, DLR đã phải chống chọi với rất nhiều vụ tấn công nghi từ một cơ quan tình báo nước ngoài. Tất cả các hệ điều hành mà DLR sử dụng đều bị tấn công, trong khi nhiều máy tính của các nhà nghiên cứu và quản trị hệ thống DLR bị nhiễm các phần mềm do thám rất tinh vi.Các virus rất "biến hóa" này được lập trình theo cơ chế tự hủy khi bị phát hiện và khi đã xâm nhập được vào dữ liệu, chúng "nằm vùng" rất lâu để chờ thời cơ hành động. Các vụ tấn công được điều phối và mang tính hệ thống với mục đích hoạt động lâu dài.Theo tờ Tấm gương, có một vài dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này.Các chuyên gia công nghệ thông tin thuộc Cục An ninh Công nghệ thông tin (BSI) đã có bằng chứng gián tiếp nghi tin tặc Trung Quốc là thủ phạm khi phát hiện trong mã của một số trojan có ký tự tiếng Trung. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là một cách ngụy trang để đánh lạc hướng và chủ mưu thực sự có thể là Phương Tây, chẳng hạn như Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).Người phát ngôn của DLR đã xác nhận thông tin cơ quan này bị tin tặc tấn công, đồng thời cho biết Chính phủ liên bang Đức đánh giá đây là vụ việc "hết sức nghiêm trọng," bởi nó liên quan tới công nghệ quốc phòng và tên lửa.Hiện chưa rõ liệu vụ việc trên có ảnh hưởng tới một thỏa thuận hợp tác giữa Đức và Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ hay không.

Đức là quốc gia đầu tiên ký một thỏa thuận như vậy với Trung Quốc khi tàu Thần Châu 8 được phóng vào vũ trụ hồi tháng 11/2011, mang theo một thiết bị thí nghiệm của Đức./.

(Theo Vietnam+)