Trong một trả lời phỏng vấn hãng tin Tân hoa xã, Zhou Yonglin, một phó phòng của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT) cũng đã phủ nhận cáo buộc của Google rằng các tin tặc đã tấn công các máy chủ của hãng bị dò ra dấu vết từ Trung Quốc. Theo ông Zhou, Google vẫn chưa trao cho CNCERT bất kỳ báo cáo nào về những phàn nàn của công ty về các vụ tấn công.

“Chúng tôi đang hy vọng rằng Google sẽ liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thông tin chi tiết về vụ việc và cung cấp giúp đỡ họ nếu cần thiết”, ông Zhou nói.

Các công ty nước ngoài ở Trung Quốc như eBay đã chuyển thông tin cho CNCERT về các vấn đề an ninh mạng trong năm ngoái.

Năm ngoái, các nhà chức trách an ninh mạng Trung Quốc đã nhận được 21.618 đơn khiếu nại từ các công ty nước ngoài, trong đó 1.095 vụ đã được giải quyết sau khi kết hợp với các trường hợp tương tự. Những vụ này bao gồm các vụ tấn công lừa đảo phising và sâu trojan vào eBay/Paypal, JPMorgan Chase & Co và MarkMonitor Inc.

Trung Quốc cũng đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia khác để làm sạch các trang web có nội dung mã độc, ông Zhou cho biết. Trong tháng 11/2009, CNCERT đã báo cho người đồng nhiệm Mỹ, US-CERT về hai tên miền đăng ký ở Mỹ đang cấy trojan trên hàng trăm website Trung Quốc. Những tên miền này đã bị đóng cửa trong vòng hai ngày sau khi CNCERT yêu cầu.

Với số người sử dụng Internet Trung Quốc tăng mạnh nhưng ý thức bảo mật còn rất yếu, ông Zhou nói tin tặc đã lấy Trung Quốc làm đích nhắm chính của chúng.

Ông cáo buộc các tin tặc nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ, đang kiểm soát bất hợp pháp các máy tính ở Trung Quốc bằng các cấy các chương trình mã độc, gồm trojan và các chương trình máy tính ma (zombie).

Năm ngoái, 262 nghìn địa chỉ IP ở Trung Quốc đã bị tấn công bởi trojan từ gần 165 nghìn địa chỉ IP nước ngoài cấy vào. Trong đó, theo ông Zhou, mã độc từ Mỹ xếp hàng đầu, chiếm khoảng 16.61%.

Trng năm 2008, Trung Quốc có số máy vi tính bị nhiễm chương trình zombie lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 13%. Các tin tặc nước ngoài cũng trở thành một lực lượng chính tấn công các website Trung Quốc.

Ông Zhou trích dẫn nguồn báo cáo bảo mật của Symantec công bố tháng tư năm ngoái, nói Mỹ là nguồn gốc của hầu hết các vụ tấn công trên nền web trong năm 2008. Báo cáo cho biết 33% máy chủ zombie trên toàn thế giới là được đặt ở Mỹ, nhiều hơn bất cứ nơi nào trên hành tinh này.

Theo Kiều Trang ( ICTnews / China Daily)