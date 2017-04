Thay vì bước chậm sang FireFox 3.1.x từ phiên bản 3.0.x, Mozilla quyết định thực hiện một cuộc cách mạng đối với trình duyệt web và FireFox 3.5 ra đời. Ngay từ khi các phiên bản thử nghiệm được phát hành, FireFox 3.5 đã nhận được sự chú ý từ giới công nghệ lẫn người dùng cuối, mong mỏi sự chuyển biến tích cực so với phiên bản FireFox 3.0.x đang "già cỗi" từng ngày, mang trên mình nhiều lỗi và đánh mất danh hiệu "trình duyệt an toàn". Hơn nữa, các fan nguồn mở cũng chờ đợi sự đáp trả từ Mozilla đối với trình duyệt Internet Explorer 8 của Microsoft.

FireFox 3.5 đáng để mong đợi! Tuy chưa đạt mức hoàn hảo và hoàn toàn qua mặt các trình duyệt hàng đầu hiện nay như Chrome, Opera, IE hay Safari trên mọi chức năng nhưng nó đã được cải tiến rất nhiều. Sau đây là một vài cải tiến và bổ sung đáng kể của FireFox 3.5 cũng là ưu điểm nổi bật so với các trình duyệt khác:

- Ít chiếm dụng tài nguyên bộ nhớ ngay cả khi duyệt web ở chế độ đa thẻ.

- Sử dụng công cụ Javascript TraceMonkey, hỗ trợ công nghệ JSON (JavaScript Object Notation) và "xử lý đa luồng" (web worker threads) giúp tăng khả năng xử lý, rút ngắn thời gian biên dịch và tăng độ ổn định khi tải trang. FireFox 3.5 có tốc độ tải trang nhanh gấp 2 lần so với FireFox 3.0