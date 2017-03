Đây là Hội nghị, Triển lãm lớn nhất Việt Nam trong năm do VNPT, Hội Tin học Việt Nam và Công ty dịch vụ triển lãm Adsale phối hợp thực hiện. Theo dự kiến triển lãm năm nay có diện tích trưng bày khoảng 9.000 m2, thu hút khoảng trên 200 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tham gia. Ngoài các sản phẩm triển lãm phong phú và đa dạng, sẽ có nhiều cuộc hội thảo mang tính hiệu ứng xã hội cao trong nhiều lĩnh vực như: truyền thông qua cáp quang, truyền hình và số hóa, phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp, thương mại điện tử, an ninh mạng, công nghệ IT xanh…. Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 20-11-2010 tại trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Theo ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng VNPT, triển lãm năm nay hứa hẹn sẽ tạo ra được diễn đàn đàm phán thương mại hấp dẫn dành cho các chuyên gia, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tạo được cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Năm nay Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 15 trên toàn cầu trong bảng xếp hạng về khả năng kết nối là một điều đáng mừng và tạo được hiệu ứng tốt cho triển lãm.

BÁ HUY