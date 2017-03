Ảnh minh họa: (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên, tin tặc không nhằm phá hoại mà chỉ muốn cảnh báo về lỗ hổng an ninh.



Người phát ngôn Hải quân Anh cho biết vụ tấn công diễn ra cuối tuần trước. Mặc dù chưa có thiệt hại gì song trang web vẫn phải đóng cửa để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa. Các nhân viên an ninh cũng chính thức bắt đầu điều tra sự việc.



Tin tặc nói trên để lại danh tính "TinKode," được cho là một người Romania, tuyên bố trên trang mạng xã hội Twitter là đã "xâm nhập hệ thống bảo mật trên trang web của Bộ Quốc phòng Anh."



Nhân vật này còn để lại đường dẫn tới một trang web cá nhân, trong đó nói rằng đã tấn công các trang chủ của quân đội Mỹ cũng như các trang web lớn khác như YouTube.



Đến đầu giờ chiều 8/11, việc truy cập vào trang web www.royalnavy.mod.uk vẫn không thể tiến hành và khách ghé thăm chỉ nhận được dòng chữ: “Rất tiếc trang web của Hải quân Hoàng gia Anh đang được bảo trì đặc biệt. Xin vui lòng quay lại sau.”



Vụ việc mới nhất này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Chính phủ liên minh của Anh công bố chiến lược an ninh và quốc phòng mới, trong đó xác định khủng bố mạng là một ưu tiên trong chính sách quốc phòng./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)