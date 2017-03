Khi truy cập vào trang cia.gov thì chỉ thấy thông điệp rằng trang web này không hoạt động. (Nguồn: Reuters)

Trang web cia.gov của CIA đã ngừng hồi đáp và các thành viên nhóm tin tặc có tên Lulz Security đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong một thông điệp đăng tải trên Twitter ở @LulzSec. Thông điệp viết: "Tango down - cia.gov. For the Lulz."



Khi phóng viên hãng AFP truy cập vào trang cia.gov thì chỉ thấy thông điệp rằng trang web này không hoạt động. Tuy nhiên, trang cia.gov đã được khôi phục trong vòng hai giờ.

Khi được hỏi về tuyên bố của nhóm Lulz, một người phát ngôn CIA nói rằng "chúng tôi đang điều tra những thông tin đó."



Vài tuần qua Lulz đã nhận trách nhiệm tiến hành nhiều vụ tấn công các trang mạng của hãng Sony, Nintendo, Thượng viện Mỹ.../.