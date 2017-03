Theo thống kê của PageData, trong vòng gần một tuần, đã có tới hơn 1,7 triệu fan gia nhập trang này, nâng tổng số lượng người hâm mộ đạt tới gần 2,5 triệu.

Tại Việt Nam, trên các forum và dịch vụ giải trí, cộng đồng mạng cũng đã tạo nên cơn sốt về Michael Jackson. Chỉ riêng dịch vụ Zing.vn - cổng thông tin giải trí Việt đang đứng đầu về xếp hạng trên ComScore - có gần 640 nghìn lượt nghe album Greatest Hits History - Michael Jackson, 3.565 bình luận, 6.620.495 lượt xem các bài viết liên quan tới ông vua nhạc pop.

Ngay sau khi Michael Jackson qua đời, một số cộng đồng mạng Việt đã có một số forum được lập để tưởng nhớ cuộc đời và âm nhạc của ông vua nhạc Pop.

Các tín đồ âm nhạc khắp nơi trên thế giới của ông vua nhạc Pop đã cùng nhau để lại những lời tưởng niệm và ca ngợi huyền thoại âm nhạc. Họ cũng tải lên những bức ảnh mới chân dung, cuộc đời Jackson. Dòng chữ trên bức ảnh profile mới của trang có ghi: Âm nhạc của anh ấy sẽ sống mãi cùng chúng ta.

Chỉ riêng ngày 30-06, đã có thêm hơn 550.000 người dùng trở thành fan hâm mộ của trang trên Facebook. Kể từ thứ Sáu tuần trước, mỗi ngày trang Michael Jackson đón nhận trung bình khoảng vài trăm ngàn lượt gia nhập fan hâm mộ mới.

Một số trang Facebook khác cũng đã được lập để tưởng nhớ cuộc đời và âm nhạc của ông vua nhạc Pop trên, trong đó có R.I.P Michael Jackson (We Miss You) (2.1 lượt fan hâm mộ) và Michael Jackson RIP (577,172 fan). Ngoài ra, các trang này cũng như muốn ganh đua nhằm hi vọng trở thành địa chỉ được truy cập đông nhất từ trước đến nay, một hiện tượng khá thú vị để quan sát.

Trong khi Facebook Pages (các trang trên Facebook) là công cụ hiệu quả và hấp dẫn giúp cho các ông lớn trong giới doanh nghiệp và những người nổi tiếng dễ dàng tiếp cận với khách hàng, fan hâm mộ... thì sự kiện lần này khá hi hữu, vì giới mộ điệu sẽ không thể chờ đợi các thông tin mới liên quan đến ngôi sao của họ như thông thường khi truy cập.