Tình trạng này chỉ diễn ra với tên miền “vn”, còn truy cập vào Google của các tên miền quốc gia khác như google.com.uk… thì vẫn bình thường.

Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav, cho biết kiểm tra sơ bộ cho thấy sự việc liên quan tới hệ thống phân giải tên miền DNS của Google. Theo ông Ngô Tuấn Anh, đầu năm 2014, hệ thống DNS của Google cũng đã từng bị can thiệp, do đó không loại trừ trường hợp Google bị hacker tấn công.

Lizard Squad là nhóm hacker nổi tiếng, từng tấn công hai hệ thống Xbox Live của tập đoàn công nghệ Microsoft và Playstation Network (PSN) của hãng Sony đúng vào ngày Giáng sinh (25-12) năm 2014. Việc này khiến nhiều người dùng không thể đăng nhập vào tài khoản.

TX (Theo TTXVN)