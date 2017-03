Ứng dụng Newsstand cũ đúng là một...kệ sách không hơn không kém

Nếu như trước đây, ứng dụng Newsstand của Apple chỉ mang danh nghĩa… cho có, bởi vì nó khá rườm rà và giống như một kệ sách “ảo” hơn là một ứng dụng theo dõi tin tức. Chính vì vậy, đây là một trong những app đầu tiên bị… xóa khỏi danh sách ứng dụng sau khi Jailbreak một iDevice. Nhưng Apple đã nhanh chóng có những bổ sung và cải tiến cực kì đáng giá cho ứng dụng này, đồng thời đổi tên app thành News – hiện đại hơn và mang dáng dấp một tạp chí hơn. Hãy cùng Kỷ Nguyên Số dành ra 15 phút để trải nghiệm ứng dụng mới mẻ này nhé.



Có sự tương đồng về giao diện giữa Apple News và Flipboard

Thoạt nhìn qua, khi mới vào ứng dụng, đối với những người có thói quen đọc báo trên di động giống như tôi thì giao diện mới này trông rất đẹp mắt và có phần giống với ứng dụng Flipboard rất nổi tiếng trên di động. Bạn cũng sẽ lựa chọn một số chủ đề và đầu báo ưa thích, sau đó tiếp tục vào bên trong ứng dụng, phần còn lại sẽ do máy chủ xử lí và chọn lọc những tin tức phù hợp nhất với sở thích của bạn.





Sau khi đã “vượt qua” những bước đăng kí ban đầu, bạn sẽ chính thức trở thành thành viên sử dụng ứng dụng tạp chí của Apple. Lúc này, danh sách những tin tức liên quan đến chủ đề bạn chọn khi nãy sẽ hiện lên theo thứ tự thời gian, tức là tin nào mới sẽ hiện lên ngay bên trên cùng. Bạn có thể chạm vào một bản tin để xem cụ thể nội dung của mẩu tin đó, mỗi bản tin đều có phần tóm tắt khi xuất hiện bên ngoài trang chủ để bạn có thể nắm bắt nội dung mà không cần phải vào sâu bên trong bản tin.



Mỗi đầu báo là một giao diện độc quyền khác nhau và rất đẹp mắt

Điểm đặc biệt của ứng dụng News chính là giao diện bài việt riêng biệt, được thiết kế riêng cho từng đầu báo khác nhau. Ví dụ như tờ The New York Times sẽ sở hữu logo đặc trưng của họ, hoặc Bloomberg với ảnh đại diện trong suốt cực kì đẹp mắt ngay đầu bài viết, The Verge với thiết kế trang nhã, đễ đọc ngay cả trên các thiết bị có màn hình bé như iPhone 4s và iPhone 5/5s… Apple đã rất chăm chút cho khâu trình bày bài viết, nên những người có sở thích xem nhiều tạp chí nổi tiếng trên khắp thế giới chắc chắn sẽ không thất vọng khi sử dụng ứng dụng này. Ngay trong buổi giới thiệu về ứng dụng News cách đây vài tháng, Apple đã nói đến việc liên hệ trực tiếp biên tập viên của những trang báo trên và đăng kí giao diện độc quyền của họ trên ứng dụng News, chính vì vậy, rất khó để tìm được một ứng dụng khác có giao diện bắt mắt và độc nhất như trên Apple News.



Nhiều chuyên mục riêng biệt, lựa chọn dễ dàng thông qua các tab dưới màn hình

Ngoài trang tin, bạn còn có thể lựa chọn nhiều mục khác, có thể truy cập nhanh tại thanh TabBar bên dưới màn hình, bao gồm: For You (Bản tin của bạn), Favorites (Tin ưa thích), Explore (Khám phá nhiều bản tin hơn nữa), Search (Tìm kiếm thêm nhiều đầu báo khác) , Saved (Tin đã lưu và lịch sử). Mỗi tab là một chức năng riêng biệt và được thiết kế hết sức tỉ mỉ bởi đội ngũ lập trình viên của Apple.

Điểm hạn chế hiếm hoi của ứng dụng, có thể kể đến như số lượng đầu báo khá hạn chế, và hiện tại chưa thấy bất cứ trang báo và diễn đàn chính thức nào của Việt Nam trên News. Có thể trong tương lại số lượng báo trong nước đăng kí với Apple News sẽ tăng lên, nhưng hiện tại, ứng dụng chỉ hỗ trợ tốt nhất cho báo tiếng Anh, nên bạn cần có một vốn tiếng Anh kha khá nếu muốn sử dụng ứng dụng này. Còn lại, theo đánh giá của tôi, thì khả năng đáp ứng của News khá tốt nếu đứng trên tiêu chí app đọc báo nhanh-nhẹ-đẹp, có thể sánh ngang với những lão làng như Google Play Newsstand, Flipboard,… Nhưng nếu nói về mặt chất lượng, thì Apple cần phải cố gắng rất nhiều để có thể theo kịp những ứng dụng trên, vì người đọc rất cần những tin tức được thể hiện bằng ngôn ngữ của họ. Nếu bạn có sở thích đọc báo trên di động và… rất ngại cài thêm những ứng dụng từ bên thứ 3, thì Apple News là lựa chọn số 1 của bạn ở thời điểm hiện tại.



Không có một tờ báo nào của Việt Nam xuất hiện trên Apple News ở thời điềm viết bài

Apple News được cài đặt mặc định trên phiên bản iOS 9 mới phát hành, bạn cần cập nhật thiết bị lên phiên bản iOS mới nhất nếu muốn sử dụng những ứng dụng mới nhất của Apple. Kỷ Nguyên Số sẽ sớm đánh giá những ứng dụng còn lại của iOS 9 trong thời gian sớm nhất.

TRẦN SƠN