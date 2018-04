Gmail đang là dịch vụ thư điện tử có lượng người sử dụng đông nhất hiện nay, vượt mà cả Yahoo Mail và Outlook.com (Hotmail). Điều này cũng không có gì khó hiểu khi Google không ngừng tích hợp các tính năng mới, dịch vụ lưu trữ, nhắc việc, trò chuyện… vào Gmail để mọi thứ luôn được đồng bộ và xuyên suốt trên mọi thiết bị.





Phần mềm độc hại tấn công smartphone thông qua DNS (PLO)- Các nhà nghiên cứu tại Kaspersky Lab vừa phát hiện phần mềm độc hại Roaming Mantis trên Android có khả năng tấn công vào smartphone thông qua DNS.

Để trải nghiệm giao diện mới của Gmail, bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://mail.google.com/ và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, bạn bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải hộp thư và chọn Try the new Gmail (thử Gmail mới).





Nếu là lần đầu tiên sử dụng, bạn cần lựa chọn giao diện hiển thị hộp thư, đơn cử như Default (mặc định), Comfortable (bình thường) và Compact (chật). Mọi thứ đều được thiết kế lại hoàn toàn, giao diện thân thiện và phẳng hơn.





Cụ thể, chế độ Default (mặc định) sẽ mở rộng tối đa phần thông tin của email. Người dùng có thể thấy ngay hình ảnh, các tập tin đính kèm trong email (nếu có) ở ngay bên dưới mà không cần nhấp vào trực tiếp như trước kia, phù hợp với những người hay đọc lướt qua email và chọn nhanh email mong muốn. Ngược lại, chế độ Comfortable (bình thường) và Compact (chật) sẽ hiển thị nhiều email hơn trong một trang, email nào có tập tin đính kèm sẽ có biểu tượng kẹp giấy nằm ở cuối.





Nếu muốn thay đổi lại chế độ hiển thị, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên bên phải và chọn Display density (mật độ hiển thị). Cũng tại đây, người dùng có thể quay ngược về chế độ hiển thị cũ nếu không muốn sử dụng giao diện mới thông qua tùy chọn Go back to classic mail (quay lại Gmail cổ điển).





Để xem trước nội dung email trong cùng một màn hình, bạn hãy bấm vào biểu tượng kiểu hiển thị ở góc phải và chọn Vertical Split (chia dọc). Lúc này, khi nhấp vào một email bất kì, nội dung thư sẽ hiển thị ở ngay cửa sổ bên phải, cho phép bạn chuyển email và quản lý mọi thứ nhanh hơn.





Vì chỉ là phiên bản dùng thử nên hiện tại vẫn còn một số tính năng mới chưa được kích hoạt.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Cách cập nhật thông tin thuê bao của 3 nhà mạng tại nhà (PLO)- Việc gửi yêu cầu bổ sung thông tin thuê bao di động gấp gáp đã khiến không ít người phải bỏ dở công việc, xếp hàng và ngồi chờ tại các điểm giao dịch của nhà mạng.

MINH HOÀNG