Dù giao diện cũ của Google khá đơn giản nhưng người dùng luôn cảm thấy hài lòng và thích thú với những thông điệp nhỏ xuất hiện mỗi ngày. (Ảnh: Trang chủ toàn màu đen của Google ủng hộ sự kiện tắt điện trong Giờ Trái Đất)

“Hãy gỡ bỏ hình nền trên Google” hay “Trả lại màn hình Google cho tôi” là những chủ đề nóng nhất trên mạng Internet toàn cầu ngay sau khi Google chính thức triển khai tính năng đưa hình ảnh vào làm nền cho trang chủ của dịch vụ tìm kiếm này. Vô số những thông điệp đã được người dùng gửi đi trên Twitter để phàn nàn về những bức ảnh nền. Trên một số diễn đàn, chủ đề về hình nền của Google cũng nhận được hàng ngàn bình luận với đa số ý kiến phản đối chỉ trong vòng vài giờ sau đó. Lời kêu gọi Google gỡ bỏ tính năng hình nền trên trang chủ cũng ngay lập tức lọt vào top 5 chủ đề “hot” nhất trên Google ngay trong ngày 10/6.

Sự phản ứng quá dữ dội chỉ trong một thời gian ngắn đã buộc gã khổng lồ tìm kiếm phải tạm thời ngừng tính năng này sau 10 tiếng đồng hồ chính thức áp dụng. Trên Twitter, bà Marrisa Mayer, Phó chủ tịch Google phụ trách mảng sản phẩm tìm kiếm và trải nghiệm người dùng cũng gửi đi một thông điệp cho biết Google đã đưa trang chủ trở về bình thường kèm theo một liên kết hướng dẫn người dùng tự thêm hình ảnh do họ quyết định làm hình nền trang chủ Google.

Trên blog chính thức của mình, Google cho biết họ có kế hoạch quay vòng một số hình ảnh trên trang chủ của mình trong khoảng thời gian 24 giờ và một kế hoạch khác đưa giao diện trang chủ trở về dạng đơn giản như trước khi khung thời gian đó kết thúc. Khoảng thời gian này được Google giải thích là để quảng bá cho tính năng mà họ thông báo hồi tuần trước: Cho phép người dùng tự quyết định hình nền trên trang chủ Google. Theo đó, người dùng có thể dùng hay không dùng, tự lựa chọn hình ảnh từ các nguồn khác nhau… tùy thuộc sở thích cá nhân của họ.

Tuy nhiên, vài tiếng sau đó, blog của Google lại được cập nhật một bài viết mới trong đó giải thích lý do mà Google đưa giao diện trang chủ trở về bình thường sớm hơn dự định là do “lỗi kỹ thuật”. “Chúng tôi có kế hoạch chạy một ứng dụng giải thích cho sự thay đổi hình nền trang chủ Google nhưng do lỗi kỹ thuật, liên kết dẫn đến trang này không xuất hiện nên nhiều người đã lầm tưởng rằng thay đổi này của chúng tôi là vĩnh viễn. Sự cố này buộc chúng tôi phải ngừng tính năng mới sớm hơn dự định”, thông báo của Google viết.

Sự lòe loẹt và quá xa lạ của Google trong ngày 10/6

Đưa hình ảnh đẹp, có độ phân giải cao làm hình nền cho trang chủ của dịch vụ tìm kiếm là sáng kiến mà Microsoft đã áp dụng cho cỗ máy Bing của họ ngay từ những ngày đầu ra mắt hồi đầu tháng 6/2009. Chính vì thế, “chiêu mới” này của Google được nhiều người cho rằng chỉ là sự bắt chước Bing nhưng Google lại giải thích rằng họ đang trong quá trình làm mới công cụ tìm kiếm của mình với việc cho phép công cụ đó được “cá nhân hóa” một cách mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, các ý kiến phản đối tính năng thay đổi hình nền mà Google vừa áp dụng ngày hôm qua cho rằng đó là một sự vô ích vì từ trước đây rất lâu, Google đã có iGoogle – một trang cho phép người dùng được tùy biến theo hướng cá nhân như cài thêm các ứng dụng con (widget), thay đổi màn hình nền…. Nếu người dùng muốn, họ sẽ tự chuyển sang iGoogle chứ Google không nên “cưỡng bức” truyền thống đơn giản mà hiệu quả cao của mình.

Cũng ngay trong ngày hôm qua, website tin tức công nghệ nổi tiếng ZDNet đã giật tít một bài viết: “Google sẽ chết vì sự ghen tỵ với Bing?” trong đó khẳng định, Google đang ngày càng giống Bing nhưng sự thay đổi đó chỉ khiến thời gian tải trang lâu hơn và đánh mất dần sự yêu thích của người dùng.

Blog công nghệ TechCrunch thì cho rằng phải chăng Google đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng Internet khi tự ý thay đổi giao diện màn hình của họ mà không có sự đồng ý.

Tờ Guardian (Anh) còn tranh thủ “chơi xỏ” Google bằng tuyên bố tính năng tự thay đổi hình nền này của Google không hoạt động trên các trình duyệt Safari và Opera nên người dùng hãy tải và sử dụng trình duyệt khác để thay thế Chrome của Google.

Tờ Telegraph xát thêm muối vào vết thương của Google bằng việc đưa tuyên bố của Peter Bale – giám đốc điều hành của MSN UK: “Thật là thích thú khi nhìn thấy anh bạn Google đang mượn trang chủ của Bing”.

Tại châu Âu, người ta còn truyền nhau một thông báo đầy chất “hả hê” và “chọc ngoáy” của Microsoft Europe: “Chúng tôi đánh mất một hình nền, nếu bạn tìm thấy làm ơn hãy trả về cho Bing.com”.

Theo Trường Sơn Tổng hợp (ICTnews)