Các hạng mục ứng dụng mà Apple chia ra gồm: ứng dụng/game tốt nhất cho iPhone, ứng dụng/game tốt nhất cho iPad, ứng dụng/game có doanh thu lớn nhất cho iPhone/iPad, ứng dụng miễn phí/trả phí được nhiều người tải về nhất trên iPhone/iPad. Ngoài ra, Apple cũng đánh giá những hạng mục khác như Âm nhạc và Phim.

1. Ứng dụng trên iPhone

Game hay nhất năm dành cho iPhone: Threes!

Game có doanh thu cao nhất năm: Clash Of Clans

Ứng dụng tốt nhất năm dành cho iPhone: Elevate - Brain Training

Ứng dụng được nhiều người trả phí để mua nhất: Heads Up!

Ứng dụng miễn phí được nhiều người tải về nhất: Facebook Messenger

2. Ứng dụng trên iPad

Game có doanh thu cao nhất năm: Clash Of Clans

Game hay nhất năm dành cho iPad: Monument Valley

Ứng dụng tốt nhất năm dành cho iPad: Pixelmator

Ứng dụng được nhiều người trả phí để mua nhất: Minecraft - Pocket Edition

Ứng dụng miễn phí được nhiều người tải về nhất: YouTube

3. Âm nhạc

Best Artist (Nghệ sĩ của năm): Beyoncé

Best Album (Album hay nhất): 1989 by Taylor Swift

Best Song (Bài hát hay nhất): Fancy by Iggy Azalea

Best New Artist (Nghệ sĩ mới của năm): Sam Smith

4. Phim

Best Blockbuster (phim bom tấn hay nhất): Guardians of the Galaxy

Best Family Movie (phim gia đình hay nhất): The LEGO Movie

Best Director (đạo diễn hay nhất): Richard Linklater

Best Discovery (khám phá tốt nhất): Obvious Child

Trần Lâm – Theo Macrumors