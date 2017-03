5. Business.com

Tên miền Business.com được Texan Marc Ostrofsky mua cách đây 10 năm (tháng 12/1999) với mức giá 7,5 triệu USD. Hiện tên miền này được sở hữu bởi Business.com Inc, website cung cấp công cụ tìm kiếm các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và quảng cáo trực tuyến. Theo số liệu của Business.com, mỗi tháng site này có khoảng 40 triệu lượt click tìm kiếm về kinh doanh và hàng ngàn lượt click quảng cáo.

4. Porn.com

Được quảng cáo như là một trong những trang khiêu dâm hấp dẫn nhất thế giới, Porn.com được mua với giá 9,5 triệu USD vào năm 2007 bởi công ty truyền thông web MXN (Anh).

Porn.com kinh doanh doanh hầu như tất cả các dịch vụ nội dung dành cho “người lớn”, sở hữu kho phim ảnh “đồi trụy” lớn nhất thế giới. Theo thống kê của Alexa, số “người lớn” truy cập nhiều nhất vào site khiêu dâm này chủ yếu đến từ Mỹ (35,7%), Anh (7,1%) và Ấn Độ (6,2%).

3. Fund.com

Tháng 3/2008, Meade Technologies Inc (sau này là Fund.com Inc) đã mua tên miền Fund.com với giá 9,99 triệu USD từ Clek Media Inc. Doanh nghiệp sở hữu tên miền này tuyên bố chắc nịch rằng: Fund.com sẽ giúp bạn đầu tư một cách khôn ngoan và hiệu quả nhất!

2. Poker.com

Đầu năm 2009, Poker.com thậm chí còn chưa có chỗ trong Top 10 tên miền đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, khi tên miền này được mua với giá 12 triệu USD thì khác, ngay lập tức xếp vị trí thứ 2, chỉ sau tên miền nổi tiếng Sex.com.

Poker.com hiện thuộc sở hữu của Harrah's License Company, LLC, với tuyên bố rằng mọi thông tin trên website này chỉ mang tính chất thông tin và giải trí.

1. Sex.com

Tên miền nổi tiếng và đình đám nhất trên Internet, không chỉ bởi nó đắt giá nhất thế giới mà trong quá khứ nó đã từng bị “tạm ngừng” hoạt một thời gian khá dài do bị hack.