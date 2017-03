(PL)- Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2010 với chủ đề “Quy hoạch an toàn thông tin quốc gia - con đường phía trước” sẽ được tổ chức ngày 16, 17 và 18-11 tại khách sạn New World.

Đây là sự kiện thường niên quy mô quốc gia của VNISA, mục đích nhằm gắn kết các tổ chức nhà nước, xã hội và doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để mọi người tiếp cận, chia sẻ những kiến thức, công nghệ bảo mật tiên tiến nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin. Sự kiện năm nay có sự tham gia của các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ hàng đầu như Cisco, HP, Check Point, Astaro, Kaspersky, một số công ty đến từ Israel… B.HUY