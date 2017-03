F acebook sẽ đăng tải trực tiếp toàn bộ bài viết thay vì chỉ chuyển người đọc sang trang tin. Thiết kế của Instant Articles cũng rất trực quan, cho phép hiển thị hình ảnh ở chất lượng cao, dễ dàng phóng to, phát video tự động hay dùng bản đồ tương tác với người dùng.

Facebook đã bắt đầu thử nghiệm chương trình này với các trang báo lớn như The New York Times, National Geographic và NBC News. Facebook cho rằng tính năng này sẽ giúp bài viết được nạp nhanh gấp 10 lần so với bình thường và định dạng của chúng được giữ nguyên. Hiện nay, đã có hàng trăm trang tin hợp tác với chương trình này.

Các trang tin có thể bán quảng cáo hoặc nhúng quảng cáo trong bài viết của họ trên Facebook và giữ 100% tiền quảng cáo. Họ cũng có thể để Facebook bán quảng cáo hộ và nhận được 70% số tiền. Facebook chia sẻ dữ liệu về người dùng với các trang tin nhưng cũng cho phép trang tin dùng hệ thống đo lường băng thông riêng của họ.

Facebook cho biết họ xây dựng Insan Articles để người dùng điện thoại có thể đọc tin nhanh hơn. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến hầu hết trang tin, đặc biệt với đối tượng độc giả có đường mạng kém.

Dù có thể phải phụ thuộc vào những vấn đề kỹ thuật của Facebook, rất nhiều trang tin có thể hưởng lợi từ chương trình này. Và Facebook cũng là mạng xã hội lớn nhất, tăng trưởng nhanh chóng nhất hiện nay. Trong quý IV-2015, lượng người dùng hằng tháng của Facebook tăng 14%, đạt 1,59 tỉ.

HUYỀN MI