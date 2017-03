Một khoảng khắc đẹp trong Game.

Thế giới ảo của các trò chơi trực tuyến thực chất là những mô hình xã hội hoàn thiện. Ở đó, có những người lãnh đạo, cộng đồng dân cư, các hoạt động giao thương, mua bán, khai phá tài nguyên và những cuộc chiến tranh giành quyền lực. Nếu không có sự tương tác giữa những người chơi với nhau để gắn kết thành một cộng đồng vững chắc sẽ không thể nào làm nên tên tuổi của những game như Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Chinh Đồ... Trong cộng đồng ấy, những trái tim đồng điệu đã gặp nhau rồi thắp lên ngọn lửa yêu thương ấm áp khi thoát khỏi những rào cản, những áp lực nặng nề từ cuộc sống đời thường.

Không “chiến” không quen nhau

Thường các trò chơi nhập vai trực tuyến đều có phần chơi mang tính đối kháng cho các cá nhân, tập thể game thủ. Những cuộc chiến luôn là điểm nhấn hấp dẫn để người chơi chinh phục thử thách. Và như các nhân vật trong truyện kiếm hiệp thường nói: “không đánh không quen nhau”, đã có không ít cặp… thành đôi nhờ tham gia vào hoạt động chiến trường. Có thể đó là những người ở hai bên chiến tuyến cảm mến tài năng điều khiển nhân vật của đối phương hay bỗng dưng thấy… yêu quý người đồng đội đã luôn sát cánh bên mình trong lúc khó khăn nhất.

Dù chỉ là trò chơi nhưng đã có lời hẹn, T.H. vẫn tranh thủ vượt 15km để đến địa điểm tập trung thi đấu của bang hội mình. Trận chiến diễn ra thật vui khi hai bên đuổi bắt nhau ngang tài ngang sức. Nhưng do sơ suất, T.H. đã quên mang theo vật dụng hỗ trợ sinh lực cần thiết và bị một nhân vật bên kia chiến tuyến đánh bại liên tục. Chưa biết làm thế nào thì chính “cừu nhân” của mình lên tiếng: “Sao đằng ấy đi chiến đấu mà không chuẩn bị gì hết. Mình chia sẻ với bạn ít ‘máu’ rồi đánh nhau tiếp nhé!”. Vậy là cả hai “cười xòa”, tiếp tục “chiến” nhau. Sau trận chiến, họ đã cùng nhau đi lang thang khắp “chân trời góc biển” chuyện trò những câu chuyện… không liên quan gì đến game. Tình bạn nảy nở rồi trở thành một tình yêu thật đẹp.

Tình yêu đôi lứa đã thật sự nảy nở từ những thế giới ảo như thế này

Khác với T.H, D.L. cảm mến cô bạn của mình nhờ sự… nhiệt tình “buff” (chức năng hỗ trợ sinh lực cho người chơi khác) trong những thời khắc sinh tử. Giữa vòng vây của đám boss (quái rất mạnh trong game), cô nàng vẫn nhiệt thành chạy loanh quanh “buff” cho đồng đội đến nỗi quên lo cho bản thân mình. Cảm mến “sự hi sinh” của nàng, D.L. bắt đầu tìm cách tiếp cận và chuyện trò. Khi biết cả hai đều học cùng trường đại học, mọi chuyện càng trở nên tốt đẹp hơn. Hai nhân vật ảo đã bước ra khỏi thế giới game và tìm thấy nhau giữa đời thực.

Những nỗi lòng cô độc

Giữa thế giới ảo, con người dễ ẩn mình sau một lớp nhân vật nào đó và thể hiện hết tính cách của mình. Cũng từ đó, những tâm sự thầm kín dễ bộc bạch cùng nhau hơn.

M.H. là một cô gái sống khá khép kín. Ngoài 35 tuổi, Sau một lần đổ vỡ, dường như tim của M.H. đã khép chặt. Nhưng một ngày kia, tất cả đã đổi thay khi cô bắt đầu giải trí bằng game online. Trong trò chơi, M.H. là cô nàng Ngũ Độc cấp 180 khá… “độc ác” và lạnh lùng. Cô chỉ thích lang thang một mình khắp thế giới kiếp hiệp và sẵn sàng “tử chiến” với bất kỳ chàng trai nào buông lời… “chọc ghẹo”. Và một hôm, nàng Ngũ Độc ấy bỗng thấy có một chàng Cái Bang “lẽo đẽo” theo sau chào hỏi. Muốn lánh xa thật nhanh nên M.H. bật chế độ đánh nhau trong game và tấn công kẻ phá bĩnh. Cô hơi ngạc nhiên vì đối phương không hề ra tay chống trả để yên cho cô đánh “về thành” rồi nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Đến lần thứ 10 thì đôi bên đã chịu ngồi lại chuyện trò cùng nhau. Từ đó, hằng đêm, thế giới Võ Lâm đã không còn một cô nàng Ngũ Độc lẻ loi và ngoài đời thường, cô nhân viên M.H. đã trở nên tươi tắn, yêu đời hơn. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa gặp nhau, chưa có một kết thúc trọn vẹn nhưng thế giới ảo đó luôn là chốn hẹn hò hàng đêm của hai người yêu nhau tha thiết.

Đ.D. là một game thủ khá nhiệt thành và luôn vui vẻ với bạn bè. Đến từ một tỉnh thành xa xôi, cuộc sống tại TP.HCM của anh khá cô độc vì anh không có nhiều bè bạn. Anh tìm đến game online qua lời mời của một người bạn. Nhưng do tính chất công việc là tài xế taxi, anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho nhân vật của mình. Những ngày nghỉ hiếm hoi, anh thường ghé vào thế giới ảo để cùng những người bạn trong game chuyện trò và đi chiến trường cùng nhau. Cuộc sống cô độc trên chiếc taxi hàng đêm như vơi bớt phần nào khi anh nghĩ về những thời khắc cuối tuần của mình. Một lần, do lạc tay lái, xe của anh đã va chạm với xe đạp do một cô gái đi cùng chiều làm cả người lẫn xe ngã xuống. Vội vàng đỡ nạn nhân dậy thì anh hết sức bất ngờ khi cô gái cất tiếng: “Anh ở bang M.G. của game Võ Lâm phải không?”. Hóa ra, cô gái nhận ra bạn cùng “bôn tẩu giang hồ” nhờ vào huy hiệu bang hội anh đeo trên áo. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đã thành định mệnh. Một đám cưới ấm cúng sau đó đã diễn ra trong sự chứng kiến của những người bạn ảo.

Không thiếu những mối tình ảo như T.H., M.H., ĐD. Trong thế giới của các trò chơi giải trí trực tuyến. Không chỉ có tình yêu, game online còn gắn kết những người bạn cùng nhau trong cùng một tổ chức chặt chẽ. Nếu biết xem game như một trò giải trí đơn thuần và trải lòng cùng những người bạn đồng hành trong đó, người ta sẽ có cả một thế giới khác ngoài cuộc sống thường nhật để trải nghiệm và tìm kiếm những phút giây thực sự ý nghĩa cho bản thân mình.

SƠN DƯƠNG