Toàn bộ hành khách bị trấn lột sạch...!!!”. Thông tin gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người vào Facebook Cô Gái Đồ Long comment bàn tán.

Chúng tôi đã liên hệ với nghệ sĩ Thành Lộc, anh cho biết: “Tôi có một người bạn vừa đi Đà Lạt về. Người này kể có một người bạn làm công an ở Đà Lạt đã dặn anh ta cẩn thận khi đi xe về Đà Lạt, vừa có một vụ cướp như thế, công an trên đó đã xử lý… Đây là chuyện chúng tôi kể với nhau với tư cách bạn bè thông tin cho riêng nhau, dặn dò nhau cẩn thận, giữ gìn an toàn cho mình”.

Bà Nguyễn Ngọc Lệ Thủy - phụ trách tổng đài tiếp nhận khách hàng của hãng xe Thành Bưởi khẳng định: “Xe nào khi đón khách, trả khách ở đâu, xuất bến hay về bến đều phải thông báo qua văn phòng của chúng tôi, mà chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào bất thường”.

Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết: “Đến giờ này văn phòng công an tỉnh chưa nghe một thông tin nào về vụ việc như trên”. Hai trạm kiểm soát giao thông trên quốc lộ 20 cũng cho biết không có vụ việc nào như thế. Theo đại diện hai chốt kiểm soát giao thông này, nếu có cướp xảy ra trên cung đường Đà Lạt - TP.HCM, chắc chắn tất cả chốt kiểm soát giao thông ở quốc lộ 20 sẽ được thông báo để chặn bắt, kiểm tra các xe đang lưu thông.

TÂM KHANH - DUY ĐÔNG