Một cuộc hội thảo về chống tin tặc do quân đội Hàn Quốc tổ chức tại Seoul. Ảnh: Reuters

Ủy ban Thông tin Hàn Quốc thông báo hôm 28-7 rằng các tin tặc ở Trung Quốc đã tấn công vào cổng internet và các trang blog do Công ty SK Comms điều hành khiến thông tin cá nhân của khoảng 35 triệu người sử dụng có thể bị truy cập.

Hãng tin Reuters ghi nhận sự cố này là vụ tấn công trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Hàn Quốc. Thông báo nêu trên cho biết mục tiêu của tin tặc nhắm vào thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tên và dữ liệu đã mã hóa của người dùng cổng thông tin Nate và các trang blog thuộc mạng xã hội Cyword của Công ty SK Comms. Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra về sự cố này và thông báo vẫn chưa yêu cầu phía Trung Quốc trợ giúp. Trước đây, Hàn Quốc từng cáo buộc các tin tặc tấn công có địa chỉ từ Trung Quốc nhưng Trung Quốc thường bác bỏ.

Mới đây, Hàn Quốc đã dự thảo kế hoạch kiểm soát an ninh trên mạng sau khi nhiều cơ quan toàn cầu, các công ty và tập đoàn tài chính của nước này bị tin tặc tấn công. Hồi tháng 4, mạng lưới vận hành của một ngân hàng thương mại do nhà nước đầu tư vốn là Nonghhyup bị hư hại nặng, ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng. Lúc đó, các công tố viên ở Seoul cáo buộc tin tặc của CHDCND Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ tấn công này. Đến tháng 5, tin tặc xâm nhập thông tin cá nhân 1,8 triệu khách hàng của Công ty Hyundai Capital – công ty do hai tập đoàn Hyundai Motor và GE Capital International sở hữu.

Trong khi đó, nhiều cáo buộc đối với Trung Quốc về các vụ tin tặc đã dấy lên trong vài tháng gần đây. Đó là nghi vấn về các vụ đột nhập mạng lưới vận hành Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ và một số nhà thầu quân sự Mỹ. Tin tặc Trung Quốc cũng bị cáo buộc cố truy cập các tài khoản thư điện tử của các quan chức Mỹ và các nhà bảo vệ nhân quyền của Trung Quốc trên mạng Google.

Sau sự cố này, cổ phiếu của Công ty SK Comms - một đơn vị của Tập đoàn SK Group - đã giảm 6% trong ngày 28-7.