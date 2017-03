(Nguồn: pocket-lint.com)

Thông tin này xuất hiện trên rất nhiều trang web của tin tặc cùng với lời kêu gọi "làm biến mất mạng lưới Internet của Israel."



Cuộc tấn công có thể sẽ là một bước tiến mới của chiến dịch chống Israel mang tên "OpIsrael" do Anonymous, một tổ chức tin tặc quốc tế nổi tiếng hoạt động dưới khẩu hiệu "bảo vệ quyền tự do Internet" phát động vào tháng 11/2012 để phản đối Israel triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza.



Theo mạng Thông tin Israel, nhiều nhóm tin tặc đã đồng ý tham gia kế hoạch nói trên.



Nhà cầm quyền Israel và các chuyên gia an ninh mạng của nước này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với lời đe dọa này.



Ông Ofir Ben Avi, Giám đốc hệ thống Online của Chính phủ Israel cho biết có dấu hiệu cho thấy vụ việc này đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước.



Tháng 11/2012, Anonymous đã phát động chiến dịch "OpIsrael" để chống lại các hoạt động quân sự gây hại cho dân thường và trẻ em tại Dải Gaza.



Trong năm ngày, Israel hứng chịu 44 triệu lượt tấn công của tin tặc, hàng loạt trang web bị đánh sập bằng các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc bị xóa cơ sở dữ liệu, trong đó có hơn 650 trang web của các cơ quan chính phủ.



Anonymous tuyên bố đã hạ hơn 9.000 trang web, bao gồm cả trang web Bộ Ngoại vụ Israel, Ngân hàng Jerusalem.



Mới đây, 600.000 tài khoản email của Israel của nhà cung cấp dịch vụ Walla cũng đã bị công bố trên internet./.

