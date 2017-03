Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Người phát ngôn tổng thống, Herminio Coloma thông báo: "Chúng tôi đã báo động tất cả các cơ quan chính phủ để kiểm tra lại và tăng cường an ninh các trang web của mình sau vụ tin tặc tấn công trang web của Cơ quan thông tin Philippines chiều 29/8."



Theo ông Coloma, trang web này đã rơi vào tình trạng không thể truy cập trong nhiều giờ và khi tìm kiếm trang web này trên Google, người ta chỉ thấy xuất hiện dòng chữ Hacked by 7z1 (Đã bị 7z1 tấn công).



Tuy nhiên, người phát ngôn khẳng định trang web của Tổng thống Benigno Aquino và trang web chính thức của chính phủ vẫn an toàn.



Ông Coloma không cho biết liệu vụ tin tặc này có liên quan đến sự bất bình lan rộng trong dư luận Hongkong (Trung Quốc) hay không, sau vụ khủng hoảng con tin tại Manila khiến 8 du khách Hongkong thiệt mạng hôm 23/8./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)